Gran Hermano: a quién salvaron Marcos y Romina de la placa

Los dos líderes de la semana tomaron la difícil decisión y salvaron a un participante de la gala de eliminación.

Tras haber ganado el liderazgo de la semana, Marcos y Romina tuvieron que decidir en conjunto a quién salvar de la placa de eliminados. Los participantes de Gran Hermano tuvieron que deliberar en privado y anunciarlo frente a todos sus compañeros.

Entre las opciones que tenían para elegir los participantes se encontraban Ariel, Daniela, Agustín y Lucila "La Tora". La decisión estuvo bastante reñida, ya que Marcos tiene más afinidad con Agustín y Romina con Daniela, motivo por el que tuvieron que llegar a un punto en común para hacer efectiva su decisión.

En primera instancia, la pareja de líderes anunció que no salvarían ni a Lucila "La Tora" ni a Daniela. Entre los motivos, aseguraron que se debió a la extensa deliberación que tuvieron que enfrentar y que llegaron a aquel acuerdo para tratar de salvar a quienes más querían dentro de la casa.

Finalmente, luego de una extensa deliberación, Marcos y Romina llegaron a un punto medio y confirmaron que salvarían a Ariel. "Fue una decisión muy difícil, pero tuvimos que llegar a ese acuerdo", mencionaron entre los motivos mientras el participante salvado de la eliminación se secaba las lágrimas de emoción.

La tajante advertencia de Agustín que descolocó a Alfa en Gran Hermano: "Cuidado"

Walter "Alfa" Santiago y Agustín Guardis de Gran Hermano tuvieron un fuerte cruce por unas declaraciones del primero sobre Ariel Ansaldo. El participante más grande en edad de la casa habló sobre la sexualidad del integrante que entró en la mitad de la competencia, por lo que "Frodo" lo cuestionó de manera tajante.

"¿No que más de una vez Ariel dijo: 'Ay, Marqui. Todo le queda lindo, tan bonito. Ay, si tuviera diez años menos lo agarro'", comentó a modo de burla Alfa en alusión a una supuesta atracción de parte de Ariel hacia Marcos. El participante hizo estas declaraciones en diálogo con "La Tora", Agustín y Nacho, cuyo padre es homosexual, por lo que esos dichos podrían no haberle caído bien.

"¿Y qué problema hay igual si le gusta? Tené cuidado con eso", enunció "Frodo". Frente a esto, Alfa se mostró indiferente. "No, no tengo cuidado. Tampoco es ningún problema que yo juegue con Camila porque ella no está vulnerable de nada. Si vos agarrás y decís eso en cámara, Marcos también se puede sentir vulnerable", respondió sin tapujos.

Agustín le pidió a Alfa que no le pagara con la misma moneda a Ariel y le marcó: "Te pone en una posición muy fea". Alfa se mostró reticente a ese consejo y remató de manera picante: "A mí nada me pone en una posición fea, no necesito abogado".