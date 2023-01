Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Daniela

La participante volvió a utilizar la herramienta más aclamada de la competencia y perjudicó a dos de sus compañeros.

Una vez más, Daniela pidió ingreso al confesionario de Gran Hermano y realizó la nominación espontánea. Tras la eliminación de Thiago, Coti y Alexis "El Conejo", los participantes que deseaba dejar fuera, la concursante de 26 años inició una nueva estrategia de juego para seguir en competencia.

Pese a que la gala de nominación se pospuso para el día jueves, jornada en la que también Marcos, el líder de la semana, tendrá que salvar a uno de los que hayan quedado en placa, la producción decidió adelantar a quién le habían hecho la espontánea. De forma inesperada, Daniela apuntó contra dos participantes que sorprendieron a los televidentes.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

En este marco, Santiago del Moro dio a conocer que Daniela le dio tres votos a Maxi y dos a Ariel. Sin embargo, no pasaron el tape de la nominación en sí y todavía se desconocen los motivos por los que la participante apuntó contra sus dos compañeros.

Thiago confirmó que Daniela filtró información de afuera y se viven horas calientes en Gran Hermano: "La rajaron"

Thiago Medina de Gran Hermano reveló que Daniela Celis le ofreció información de afuera cuando reingresó a la casa de Telefe y esto podía significar una expulsión para la joven. Las redes sociales explotaron cuando el último eliminado contó esa situación y recordaron la medida que la producción tomó con Juliana por haber hablado de más.

Cuando en el programa de Gran Hermano pusieron tapes para mostrarle a Thiago las cosas que Daniela dijo cuando estuvo fuera de la casa, el joven se rió y dio a entender que ya tenpia esos datos porque Daniela se los había contado en la casa. En ese momento, comenzó el estallido de memes en Twitter.

"Thiago contando que ya sabía lo de la venganza de Daniela y que ella le contó que la gente la metió para eso. A Juliana la rajaron sin valija por mucho menos" y "‘Te hizo espontánea Daniela’. ‘Sí, me contó Dani’. ‘Entró a vengarse’. ‘Sí, sí, me dijo’. ‘La gente no te quiere’. ‘Jaja, también me contó'. Está exponiendo todo lo que le contó" fueron algunos de los tweets que señalaron la regla que rompió Daniela en Gran Hermano.