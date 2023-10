Graciela Alfano se sacó y reveló la verdad de su pelea con Aníbal Pachano: "Nunca pudo"

La actriz se cansó de las especulaciones y contó la verdad de su pelea mediática. Graciela Alfano y Aníbal Pachano protagonizaron una fuerte pelea en 2010.

Aníbal Pachano y Graciela Alfano protagonizaron una de las peleas más fuertes del 2010 en el Bailando por un sueño, cuando el artista acusó a la jurado de haberlo agredido por ser VIH positivo. El coreógrafo y la actriz se pronunciaron al respecto durante años y hace días el conflicto volvió a salir a la luz de la boca de Pachano. Después de esas declaraciones, Alfano no dudó en volver a arremeter contra su colega y dar su versión de los hechos.

Pachano estuvo como invitado en el streaming de Bailando 2023 y en ese contexto dio a conocer cuán mal la habría pasado por su pelea con Alfano. "Yo la padecí porque se metió con cosas feas, personales. Una cosa es divertirse una vez, pero seguirla y pasar los límites. Pasó muchos límites para con una sociedad. Pero a la vez sirvió para que mucha gente joven de la época y de esta época sepan que hay que concientizar sobre el VIH y hay que tener un poquito de respeto entendiendo que todos tenemos la posibilidad de tenerlo", comentó el artista.

"Hay que cuidarse y generar una mejor comunicación del tema, no una pelea ni una cosa donde hiera al otro y lo retraiga y no permita que la gente joven pueda contarle a su papá y a su mamá 'mirá me está pasando esto'. Yo fui uno de los tipos que dio esa posibilidad", continuó su descargo Pachano, indignado. Y cerró: "Hay cosas malas y hay cosas buenas de lo que pasó. Dejé de lado la pelea y prioricé mi persona y el prójimo".

La Tía Sebi es un influencer que participa del streaming de Marcelo Tinelli y en esa circunstancia aprovechó para recordarle a Pachano el momento en que Alfano le pidió disculpas entre lágrimas en LAM. "Yo no lo creo nada ni mi familia tampoco. Las cosas no se hacen en la televisión, una disculpa era en privado y debería de haber sido hace trece años", soltó Pachano.

La respuesta de Graciela Alfano a Aníbal Pachano tras su acusación

La propia Graciela Alfano se pronunció sobre esta declaraciones en sus redes sociales y se mostró alejada del pedido de disculpas público que hizo hace algunos años. "Increíble que todavía sigan promocionándose con una mentira sobre mi persona. Y si no es así, los desafío a mostrar mis declaraciones. Esto entra en categoría acoso. Mucha cháchara sobre los Derechos de la Mujer y este señor me acosa con una calumnia que nunca pudo probar", sostuvo la modelo.