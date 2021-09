Graciela Alfano denunció un grave episodio de acoso: "De todo"

La celebridad detalló una oscura etapa de su vida en una entrevista. Graciela Alfano se autodenominó como una “disruptiva” por su actitud ante esos acontecimientos.

Graciela Alfano abrió su corazón en una aparición televisiva y se refirió al acoso que recibía cada vez que entraba a la Facultad de Ingeniería, en su etapa universitaria. La modelo dejó en claro que había una amplia mayoría de varones en las carreras que se cursaban en el establecimiento, por lo que ha tenido que atravesar situaciones muy fuertes por su condición de mujer.

“Mi vida siempre se trató de pelearme con los prejuicios, con todos. Creo que no hubo ninguno, desde mi época universitaria, que era una mujer en Facultad de Ingeniería, en medio de 5000 pides. Y me decían: ‘¿Por qué no te ponés un mameluco grande?’. Y yo me iba con esas calzas medio brillosas que se usaban en esa época. A las 8 de la mañana caía con esas calzas, me he llegado a poner una roja. Subía por Paseo Colón con mucha actitud, mucho pelo”, expresó la exjurado de Showmatch, en el ciclo A la Tarde, sobre su manera de proceder ante el machismo de aquellos años.

Alfano continuó su relato en referencia a los insultos que recibía por su determinación como mujer: “Y yo pensaba ‘que se la banquen’. Me decían de todo, pero de todo literalmente. Eran momentos donde te decían cualquier cosa. La belleza, la sexualidad de una mujer pesaban. Pero yo siempre digo que tienen que existir personas en la sociedad que tienen que bancarse esas cosas. A mí me dicen que no saben cómo me banqué eso, no sé, porque tuve que hacerlo”.

El conflicto inmobiliario que atraviesa Graciela Alfano

En una entrevista con Teleshow, Alfano se expresó sobre la situación legal que enfrenta por la casa de su madre ocupada: “Yo no estoy reclamando nada porque cedí los derechos sucesorios a mis hijos. Hay dos sucesiones abiertas: la de mi padrastro y la de mi madre. Y apareció este bien como podrían aparecer otros que podrían estar tomados o abandonados de la misma manera, porque mi madre era una mujer muy grande cuando falleció”.

“Mi madre quería manejar sus cosas, inclusive no nos dejaba ni a mí ni a mis hijos ocuparnos. Es más, en los últimos tiempos ni siquiera me dejaba entrar a su casa ni mirar mucho todas sus cosas. Era una mujer que escondía, de hecho cuando se abrió la sucesión aparecieron muchísimas cosas. Este es un bien más”, cerró al respecto.

“Era un inmueble que está usurpado, que con la muerte de mi abuela la gente que se encuentra ahí adentro se aprovechó del duelo de la familia, de todo los tramiteríos administrativos que implica un funeral, entierro y demás, e ingresaron ilegalmente al inmueble”, sumó su hijo, Francisco Capozzolo, abogado a cargo de la causa.