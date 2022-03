Graciela Alfano acusó a Carmen Barbieri de haber sido amante de Matías Alé: "¡Mentirosa!"

Graciela Alfano acusó en vivo a Carmen Barbieri de haber tenido una aventura con Matías Alé.

Carmen Barbieri fue entrevistada en exclusiva por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el nuevo ciclo que conducen juntos en El Trece, Socios del espectáculo. Primero, se acercaron para preguntarle si estaba enojada con ellos, a lo que ella respondió que no. Más tarde, le hicieron una incómoda pregunta: si son ciertos los rumores de romance con Matías Alé.

Todo comenzó cuando Graciela Alfano, panelista de Socios del espectáculo y expareja de Matías Alé, acusó en vivo a Carmen Barbieri de haber tenido una aventura con él. “Si alguien sabe de traiciones sos vos, Carmen Barbieri”, soltó la diva. Inmediatamente, Lussich y Pallares aprovecharon la situación para ir a buscar a Carmen por los pasillos de El Trece y encararla.

Mientras estaban en vivo, los dos conductores se levantaron y comenzaron a buscarla por todo el canal. Al encontrarla, Pallares le dijo, entre risas: “Cuando pregunté: ‘¿Quién en la mesa no tuvo un quilombo con Carmen?’, todos levantamos todos levantaron la mano. Éramos 14″". “Ustedes empezaron la nota con eso, ¡me empiezan a matar! Y después, que la Alfano dice que yo salí con Matías Alé. ¡No lo toco ni con una caña de pescar!”, exclamó Barbieri.

“¡Mentira! ¡Mentirosa!”, le empezó a gritar Graciela Alfano desde el otro lado. “Ni lo toco, ni lo tocaré nunca, porque es como mi hermano”, insistió la conductora de Mañanísima. Ante esto, Alfano le recordó que un día, cuando trabajan juntas en Showmatch años atrás, había llamado a Matías Alé para que participara en su revista.

“Vos decidiste hablarle para llevarlo a trabajar a tu revista y resulta que no me dijiste nada”, le reclamó. Carmen admitió que esto era verdad y le explicó que simplemente quería tenerlo en su revista. En respuesta, Alfano le contestó, todavía enojada: “Bueno, pero era mi marido, me tenías que hablar a mí. El código dice que vos eras mi compañera, me tenías que haber avisado, yo no sabía nada. No hacía falta pedir permiso, pero sí avisar”.

Estefanía Berardi reveló que Matías Alé engañó a Graciela Alfano

Recientemente, la panelista de Mañanísima, Estefanía Berardi, expuso en el programa que Matías Alé le fue infiel a Graciela en la época en la que estaban juntos. Según su relato, Alé la engañó con una amiga suya e incluso llegaron a tener una relación a escondidas y usaba un mail trucho para comunicarse con ella.

“Yo sé de relaciones de Matías mientras estaba con Graciela. Ahora lo cuento porque ya pasaron 1500 años y está re superado y Graciela sabe de esto también. Matías le escribía desde un mail trucho llamado pitufino@hotmail. Le escribía a una amiga mía de Lomas del Mirador”, expuso Berardi, generando una gran sorpresa entre sus compañeros. Y cerró diciendo, mirando fijo a la cámara: “Matías, tenías un mail. Desde ‘Pitufino’ vos les escribías a las chicas. Yo lo sé y lo vi con mis propios ojos”.