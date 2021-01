El dolor de "La Bomba" Tucumana tras ser diagnosticada con COVID-19.

Luego de que Gladys "La Bomba" Tucumana hubiera sido diagnosticada con coronavirus, las autoridades de Laflia decidieron que ni ella ni su hijo, Tyago Griffo, participasen en las finales del "Cantando 2020". La noticia impactó negativamente en la cantante tropical, quien salió a hablar acerca de su tránsito con el virus: "Estoy muy cansada, triste y sola".

Aislados por prevención, "La Bomba" y su hijo tuvieron que hisoparse de cara a los programas finales del reality de El Trece. Afortunadamente, Griffo dio negativo en el test de COVID-19, noticia que dejó tranquila a su madre.

En diálogo con el ciclo "Nosotros a la mañana", Gladys detalló que el virus le afectó bastante y que está padeciendo algunos síntomas característicos. "Estoy muy cansada, muy triste, muy sola. Me tocó todo esto. Por momentos parece que ya está y después estoy mal", señaló la cantante, en un mensaje que leyeron los panelistas del magazine.

Y agregó sobre los síntomas que padece: "No tengo voz ni aliento para hablar. Me siento muy mal". "Es tremenda su situación. Fue como le sucedió a Juan Gil Navarro", agregó otra de las panelistas. "Ella tenía muchas ganas de llegar a la final del 'Cantando'", indicó la conductora, y sentenció: "Duele saber que 'La Bomba' está así de mal".

Semanas atrás, Gladys realizó una cruda confesión en la que hizo público un duro calvario que le toca atravesar. "Me dejaron devastada", afirmó la artista, haciendo alusión a su situación económica y responsabilizando a Sebastián Escasena. Este hombre fue su pareja durante dos años, y la relación culminó de forma escandalosa y polémica.

En diálogo con Catalina Dlugi ("Agarrate Catalina", La Once Diez), Gladys aseguró haber terminado maltrecha en términos económicos por los desmanejos que su ex pareja habría realizado con el dinero que a ella le correspondía: "Me hizo mucho mal, me dejaron mal económicamente... Yo presté mucha confianza a esa persona que es mi ex, siento que de ese lado no sucedió lo mismo porque soy una buena persona; me dejaron devastada económicamente".

"Estoy conociendo a alguien que me encanta, que me hace bien. Lo único que importa a esta edad es eso. Que sea buena gente... Lo que más sueño en la vida es que todos seamos buena gente... A mí me ha ido bien la vida por ser así", había deslizado la cantante, sobre su nuevo presente amoroso.