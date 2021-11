Giro inesperado en la relación de Flor Vigna y Luciano Castro: "No era"

Flor Vigna conversó con Vero Lozano sobre su romance con Luciano Castro e hizo una fuerte confesión: no fue amor a primera vista.

Flor Vigna comenzó un romance con Luciano Castro hace unos pocos meses y desde entonces todas las miradas están sobre la nueva pareja. En diálogo con Vero Lozano en su programa Cortá por Lozano, la actriz detalló cómo se conocieron, cómo fue ese primer acercamiento y primera cita y, además, reveló que Luciano no era un hombre que ella tenía en mente antes de que se diera la situación.

“Nosotros nos conocimos en el gimnasio, pero sabíamos que íbamos a trabajar juntos en una serie. Y al final, yo no pude trabajar en la serie por todo lo que se dio de la música. A la música hay que darle total prioridad, porque si no se la das se muere", explicó Flor, que acaba de lanzar su primer videoclip, UY!, hace cinco días.

Cuando la conductora le preguntó si hubo un coqueteo mientras hacían gimnasia juntos, ella contó que no hubo una intención de seducción tan directa por parte de Castro, sino que, simplemente, se le acercó a hablarle haciéndole preguntas sobre la serie en la que iban a trabajar juntos.

“Y bueno, después, mensajito va, mensajito viene…”, siguió, hasta que la conductora la interrumpió pidiéndole más detalles. “¿Pero vos ya le habías echado el ojo?”, indagó Vero. “Anteriormente, no nos habíamos cruzado nunca. Entonces no era un hombre que tenía en la cabeza, pero nos pasó que estábamos en el mismo momento”, señaló Vigna.

“¿Él te escribió primero?”, quiso saber Lozano. “Ustedes son re amigos…”, le contestó la actriz, asumiendo que seguramente ella ya tenía información de antemano. “Sí, lo re conozco al gordo. Le dije: ‘Gordo, ¡qué lindo lo que te estás comiendo!’. Te juro. Me encantás, Flor. Aparte, ya estaban separados, estaba todo bien, no es que era algo turbio”, respondió Lozano.

“Sí, nos encontramos los dos en un re lindo momento los dos porque nuevo comienzo, nuevo todo… Y bueno, me escribió él y merendamos”, prosiguió Vigna, dándole a entender que eligió verlo por la tarde para no tener la presión de tener un encuentro íntimo en la primera cita. “Yo soy cagona. Porque si era de noche, pensaba: ‘¿Cómo hago si quiero rajarlo?’ Entonces merendamos, comimos un budincito en mi casa”, detalló Flor.

“Compré la merienda por delivery y encima me quedé encerrada, porque salí a abrir re nerviosa, media hora antes. Agarré la limonada y el budín y se me cierra la puerta. Yo vivo en un barrio, no vivo en un lugar wachiwow. Y se me cerró la puerta y tuve que llamar a mi vieja. No le dije: ‘Ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’, pero le dije que iba a venir un chico a casa”, añadió.

Por último, la conductora le preguntó qué tanto se había arreglado y maquillado para esa cita y Flor le contó que, como tuvo ese percance con la cerradura, tuvo que esperar a que llegara su mamá y no tuvo tiempo para producirse. “Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada y vino mi madre a socorrerme, así que tuve media hora menos de producción”, cerró.

Flor Vigna y la polémica por el estreno de su nueva canción, UY!

Desde hace semanas, Flor Vigna venía anticipándoles a sus seguidores que lanzaría su primer videoclip, por el cual estuvo meses invirtiendo dinero y energía. Después de dejarlo todo por probar suerte con la música, llegó el tan ansiado estreno del audiovisual, en el que además, aparece Luciano Castro en algunas tomas.

En las redes sociales, la mayoría de los internautas coincidió: la expectativa que Vigna había generado era demasiado alta para lo que terminó siendo su videoclip. En los comentarios de las redes, los usuarios opinaron que su sonido no era para nada novedoso, al igual que la estética y el concepto que aborda, comparándola con Jimena Barón e incluso acusándola de haberla plagiado. Más allá de las malas críticas, UY! alcanzó las 2,7 millones de reproducciones en menos de una semana.