Giro inesperado: El Trece contrata a una figura internacional para levantar el rating

El Trece estrenará un nuevo programa muy pronto: de qué se tratará y quién lo conducirá.

El Trece está en plena renovación de su grilla y anunció que muy pronto estrenará un nuevo programa. Además, ya se reveló quién será la figura que estará al frente en la conducción.

El nuevo programa de El Trece consistirá en invitar a diferentes participantes para presentarlos entre sí y conseguirles una pareja. Si bien este formato se hace hace años en varios países del mundo, este tendrá una distinción: el signo zodiacal de cada concursante será un dato crucial para determinar su emparejamiento.

La astrología se convirtió en uno de los temas más populares durante los últimos años, y por esta razón, El Trece lo agregó como un condimento fundamental para este nuevo proyecto. "¿Querés participar de un nuevo programa? ¿Querés conseguir pareja? Tu signo puede ser la clave. Ingresá a Eltrecetv.com y anotate", reza el adelanto.

La conductora de este nuevo programa será Lali González, actriz paraguaya. Recientemente, contó cómo fue que le llegó esta propuesta. "Le pregunté a Adrián Suar si estaba seguro de lo que hacía y me dijo: 'Yo confío'. Le respondí que no me hago cargo de lo que se viene", contó Lali en diálogo con Ciudad Magazine.

"En esta oportunidad, es un nuevo desafío estar al mando de un programa de televisión como conductora oficial. Yo seré tal y como soy, pienso disfrutar y divertirme con esta nueva propuesta", sumó la estrella. Sobre el proyecto, adelantó que "es un programa divertido" que se dará por las tardes.

"Vamos a quedar enamorados con las parejas que se irán formando, en esta oportunidad con el feeling que hagan según los signos zodiacales. Dije: 'Esto no me puede estar pasando'. Creo que este programa va a ser muy divertido porque la gente siempre va a querer ver formarse parejas", concluyó.

Fuerte malestar en El Trece por una reconocida figura

Recientemente, salió a la luz que la producción de El Trece estaría muy enojada con una conductora: Carina Zampini. Según trascendió, Carina se negó a hacer un magazine de actualidad que el canal le tenía preparado para ocupar la franja que Momento D dejará libre por la tarde, ya que desea hacer otro tipo de programa.

"No quiere. Ratificamos la información de que estuvo en Kuarzo, habló con todos en la productora, pero dice que no quiere hacer un magazine de actualidad. Ella quiere hacer entretenimientos, una cosa más liviana y menos comprometida con el día a día de la coyuntura", adelantó Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre), y destacó que "hay cierto malestar en Kuarzo" por el tema, pero que están trabajando para encontrarle algo que la convenza.