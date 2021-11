Germán Martitegui la pasó mal con un plato en MasterChef Celebrity: "Vas a matar a uno"

Germán Martitegui pasó un mal momento al probar un plato en MasterChef Celebrity y uno de sus compañeros advirtió a la participante responsable.

Germán Martitegui pasó un verdadero mal momento al probar la preparación de una de las participantes que mejor se desempeñó en estas primeras semanas de la tercera temporada de MasterChef Celebrity. "Vas a matar a uno un día", le advirtió Damián Betular a la concursante, pese a los elogios que recibió por el bife de chorizo que preparó.

Las devoluciones de los jurados suelen ser muy estrictas. Con el correr de las semanas, las mismas son más exigentes, sobre todo con aquellos participantes que mostraron mayores aptitudes tras las hornallas. Así le sucedió a Victoria "Juariu" Braier en la noche del lunes, día en que MasterChef Celebrity tuvo una jornada dedicada a la parrilla y los participantes tuvieron que recrear los mejores platos tradicionales de la gastronomía argentina.

"El bife tiene una mermelada de chile que está picante", advirtió Juariu al jurado antes de que probaran su plato, a la vez que aclaró que "en Tucumán se come bien picante". "Yo estuve en Tucumán, todos estuvimos, no mientas", la cruzó Martitegui. Pero el momento más divertido llegó mientras Damián Betular le daba a la periodista e influencer su devolución. "A mí la idea de la estética del plato me gusta. El portobello perfectamente grillado, la carne me gusta, los cherrys también, la salsa picante me gusta. Lo que sí hubiera puesto aparte es la vinagreta, esa emulsión que hiciste de aceto", comenzó diciendo el pastelero, que sufrió una inesperada interrupción.

Es que Betular se distrajo por Germán Martitegui que no paraba de toser. "Vas a matar a uno un día", le advirtió el pastelero. En tono humorístico, la influencer acotó: "¡Maté al jurado! Soy como una fan que viene a MasterChef con el plan de matarlos". "En vistas generales, está, pero es excesivo el sabor", cerró su devolución Betular, que más allá del problema con el picante, fue muy elogiosa.

"Es muy interesante todo lo que hiciste, lo que me alegra es que es el camino que tienen que seguir. Visualmente sorprende, hay ideas, te jugaste por lo que habías pensado. Es por ahí", aportó Germán Martitegui, ya recuperado de su ataque de tos. La opinión de Donato de Santis también siguió la misma sintonía, por lo que Juariu se terminó volviendo a su estación muy contenta con su bife de chorizo.

Mica Viciconte confirmó que está embarazada

En el comienzo de la emisión de MasterChef Celebrity de este martes, Santiago del Moro le preguntó a Mica Viciconte si quería anunciar algo. Embargada por una profunda emoción, la exCombate confirmó de forma pública que está embarazada de cuatro meses. Cabe destacar que si bien la información ya se sabía desde hacía algunas semanas, ni Viciconte ni Fabián Cubero lo habían ratificado en público.