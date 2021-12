Georgina Barbarrossa reveló la locura que vivió en MasterChef: "Sacaba cosas fritas con la mano del aceite hirviendo"

Georgina Barbarrossa, exparticipante de MasterChef Celebrity 2, contó cuál fue la cosa más extrema que tuvo que hacer.

Georgina Barbarrossa, exparticipante de MasterChef Celebrity 2, fue una de las pocas en llegar a la final. Sin embargo, reveló que pasó por un estrés enorme, al igual que muchísimos otros participantes de este reality de cocina de Telefe, y contó una anécdota en particular: cuando tuvo que meter la mano en el aceite hirviendo para cumplir un desafío. Además, dejó en claro que no volvería a participar jamás.

Esta situación tan extrema fue una de las tantas que los participantes de MasterChef afrontan dentro del programa. Si bien ella aseguró que es un ritmo muy intenso y difícil de seguir, también contradijo los rumores de que la actriz española Verónica Forqué se podría haber suicidado por toda la presión que sintió en el MasterChef España, teoría que circuló mucho en las redes durante estos últimos días.

“Fue un año maravilloso, increíble, no me puedo quejar”, dijo Barbarrossa, en diálogo con Intrusos. “¿Qué importancia tuvo MasterChef para vos en este año?”, le preguntó el reportero, a lo que ella respondió que fue “un antes y un después”. “Es difícil sostener ese nivel de estrés, de exposición?”, indagó el periodista.

“Es difícil. La exposición ya estamos acostumbrados, los actores. No me importaba. Lo que me importaba era llegar a tiempo para rendir. Es muy difícil el estresazo del tiempo con la cocina. Te digo que me parece una de las cosas más difíciles que hice, y mirá que hice Celebrity Splash, que me tiré de un trampolín teniendo vértigo”, confesó la actriz.

“Obsesiona las ganas de ganar, ¿no?”, le preguntó él. “No las ganas de ganar, las ganas de que te salga bien el plato. Porque yo no soy competitiva. No me gustaba irme la segunda semana, me parecía un bajón. Sinceramente dije: en la tercera seguro que me voy”. Cuando le preguntó si volvería a participar, respondió muy decidida: “¡No, no, no, no, no, no no! Es un estrés, chicos. Yo sacaba cosas fritas con la mano del aceite hirviendo. Hacés cosas que una persona normal no hace”.

La opinión de Georgina Barbarrossa sobre el caso de Verónica Forqué

Cuando se supo que Verónica Forqué se quitó la vida, tras haber abandonado MasterChef España porque se sentía muy agotada y decía ya no poder más, los rumores de que el reality podría haber incidido sobre su decisión se hicieron muy fuertes en las redes.

“Se ha hablado mucho de MasterChef en las últimas horas por la muerte de Verónica Folqué, de España, que participaba en MasterChef”, le dijo el movilero. “Estaría pasando por un problema muy grande. En MasterChef estás estresado constantemente pero no es para que te suicides, chicos. La decisión que tomó sería por otra cosa que tenía de base, no le vamos a echar la culpa a un programa de televisión. Me parece absurdo. Que habrá estado más estresada sí, pero ya tendría otro problema de base para tomar una decisión tan tremenda”, opinó Georgina.