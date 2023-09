Georgina Barbarossa fue contundente con Diego Leuco: "Me Parece"

La conductora de La Peña de Morfi se operó y estará alejada de la televisión por varias semanas. La opinión de la actriz sobre la persona elegida para reemplazarla.

Georgina Barbarossa no participó de La Peña de Morfi este domingo. La conductora fue operada el pasado jueves y mientras se recupera, las autoridades de Telefe eligieron a Diego Leuco como su reemplazante. El periodista debutó en el ciclo este fin de semana y en la previa la actriz le dejó una advertencia.

Su llegada al ciclo creado por Gerardo Rozín se conoció la semana pasada y generó gran sorpresa. El periodista desde que renunció a Telenoche se alejó de la televisión y apostó por el streaming: conduce Antes Que Nadie en Luzu TV. Sin embargo, este desembarco en Telefe parece indicar que no le cerró la puerta definitivamente a los medios tradicionales.

Antes de someterse a la cirugía de rodilla, Georgina diálogo con Socios del Espectáculos sobre la llegada del hijo de Alfredo Leuco al ciclo dominical y le advirtió al conductor que, tras completar su tiempo su rehabilitación, retornará a La Peña, aunque aclaró que no tendría problema en compartir la conducción con él.

“Un amor. Me encanta”, comenzó Georgina sobre Diego, en un móvil del programa de El Trece. A continuación, fue consultada sobre si volverá al programa y la posibilidad de que el periodista quede de manera permanente en la conducción del ciclo. Sin entrar en polémica, Barbarossa remarcó que no dejará su lugar.

“Yo voy a volver, pero si se quiere quedar, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro, súper preparado, re buena onda”. De esta forma, la actriz no le cerró la puerta a una conducción tripartita entre ella, Jésica Cirio y Leuco. “La Peña es de todos. De Jesi, de Gastón y de toda la gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años. Así que yo soy parte y la amo, me encanta ir a hacer el programa. Me fascina, me divierto. Pero bueno, fue una idea brillante la de Rozín, que yo creo que tiene que continuar eternamente. Porque es el único lugar donde se le da esa posibilidad a todos los artistas”, cerró Barbarossa con buena onda para con Diego.

Por su parte, Leuco diálogo con Implacables en la previa a su debut y se mostró entusiasmado con su nuevo trabajo. “Jesi y yo intercambiamos mensajes, y aunque no nos conocíamos personalmente, acepté con entusiasmo. En el pasado, tuve la oportunidad de asistir como invitado a La Peña, y estoy realmente emocionado por esta oportunidad. A pesar de que había decidido tomarme un respiro de la televisión por un tiempo, consideré que esta sería una excepción interesante. Además, esta será mi primera vez trabajando en Telefe”, remarcó.

Jésica Cirio confirmó cuándo termina La Peña de Morfi

Jésica Cirio hace tiempo se consolidó como una de las caras de La Peña de Morfi, uno de los ciclos más exitosos de Telefe. El programa, sin embargo, viene golpeado por la muerte de Gerardo Rozín y la denuncia pública por supuesto abuso sexual contra Jey Mammón. Esas situaciones generaron especulaciones sobre el fin del ciclo y ahora fue Jésica quien confirmó cuándo termina el programa.

Entrevistada en un móvil de Socios del Espectáculo, Cirio habló del futuro de La Peña. En ese contexto, la modelo fue consultada por el posible final del programa de entretenimiento y no dudó en decir la verdad que conoce y poner una fecha definitiva.

"Sé lo mismo que saben ustedes. La Peña... sigue hasta fin de año", confirmó la también influencer sobre la fecha estipulada para que termine el envío televisivo. "Para mí es un programa que me da mucho placer hacer, donde trabaja muchísima grande. Somos un equipo donde todos son familia. Y es un programa que sigue manteniendo en pie a nuestros artistas argentinos, nuestros músicos. Es un programa que amo desde lo profundo de mi corazón y es un legado de una persona que quería mucho y era mi amigo y que para mí, hasta donde tenga que estar, voy a estar feliz", consideró además la conductora del programa.