Adiós Peña de Morfi: Jesica Cirio confirmó cuándo termina el programa de Telefe

Jesica Cirio confirmó hasta cuándo estará La Peña de Morfi en la pantalla de Telefe y le puso fecha al final del programa.

Jesica Cirio es modelo, pero también se desempeña desde hace muchos años como conductora de La Peña de Morfi, uno de los ciclos más exitosos de Telefe que, sin embargo, viene golpeado por la muerte de Gerardo Rozín y la denuncias por abuso sexual. Esas situaciones generaron especulaciones sobre el fin del ciclo y ahora fue Cirio quien confirmó cuándo termina el programa.

Entrevistada en un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Jesica Cirio habló del futuro de La Peña de Morfi, que perderá desde este domingo a Georgina Barbarossa por una operación de rodilla programada y todavía busca otro conductor que la acompañe durante las cinco horas de programa. En ese contexto, la modelo fue consultada por el posible final del programa de entretenimiento y no dudó en decir la verdad que conoce y poner una fecha definitiva.

A Jesica Cirio no le tembló el pulso a la hora de responder y fue muy clara con la información que posee sobre el final de La Peña... "Sé lo mismo que saben ustedes. La Peña... sigue hasta fin de año", confirmó la también influencer sobre la fecha estipulada para que termine el envío televisivo. "Para mí es un programa que me da mucho placer hacer, donde trabaja muchísima grande. Somos un equipo donde todos son familia. Y es un programa que sigue manteniendo en pie a nuestros artistas argentinos, nuestros músicos. Es un programa que amo desde lo profundo de mi corazón y es un legado de una persona que quería mucho y era mi amigo y que para mí, hasta donde tenga que estar, voy a estar feliz", consideró además la conductora del programa.

Diego Leuco, el apuntado para conducir La Peña de Morfi

De inmediato, la panelista Mariana Brey le preguntó a Jesica Cirio sobre una información que llegó a su poder y que indicaba que Diego Leuco sería su compañero en la conducción del ciclo dominical. Desde la muerte de Gerardo Rozín, el 11 de marzo de 2022, La Peña de Morfi fue alternando conductores que acompañaron a Cirio, como Iván de Pineda (en algunos reemplazos) o Jey Mammón, quien fue expulsado del canal luego de que explotara la denuncia mediática de Lucas Benvenuto por abuso sexual. Su última compañera fue Georgina Barbarossa, que muchas veces estuvo a punto de irse y dejará el programa debido a que debe recuperarse de una operación de rodilla que se realizará el próximo jueves.

Sin embargo, Jesica aseguró que no sabía nada al respecto y demostró sorpresa con su cara. "Yo estoy. El tema es que es un programa de cinco horas, imposible de hacer solo. Cinco horas, afuera, adentro, no hay manera. Las veces que se hizo con un solo conductor es agotador", explicó Jesica. Y concluyó: "Realmente no sé porque se habló de muchos nombres, entonces no sé. Quizás ahora tengo un mensaje".