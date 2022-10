Georgina Barbarossa destrozó a Tinelli en Telefe: "Le rompíamos el orto"

Georgina Barbarossa lanzó un fuerte comentario contra Marcelo Tinelli en plena transmisión en vivo de Telefe y causó revuelo en las redes sociales. A qué se debió el testimonio de la conductora.

Georgina Barbarossa protagonizó una situación sumamente increíble en la TV argentina. Durante una entrevista con Tomás Holder, la conductora destrozó a Marcelo Tinelli con un picante comentario por la pantalla de Telefe.

Todo comenzó cuando dialogaba con Holder sobre Dulce Amor, telenovela en la que la conductora actuó y que el participante de Gran Hermano seguía atentamente. "Cuando tenía 12 años, antes de acostarme, con mi mamá veíamos Dulce Amor súper conmovidos. Vos retabas a Marcos (Sebastián Estevanez), ja. Y estás igual, nunca envejeces", expresó el rosarino.

Tomás le comentó a Georgina que los personajes de "Marcos" y de "Isabel" (madre de Marcos en la ficción) siempre le hicieron acordar a la relación con su madre. "Siempre me hacía acordar cómo tratabas a Marcos, que es muy mamengo y yo soy muy mamengo. No tengo problema en decirlo. Esa serie me marcó de chiquito, me gustaba. Y pensaba 'qué copado enamorarse, de grande quiero eso'", indicó el concursante de GH.

Frente a los semejantes elogios y comentarios, la conductora lo ponderó: "Qué romántico. Al final, tanto músculo al pedo. Dedicate a hacer poesía". "Sí, me gusta mucho y soy partidario de que el amor real existe. Ojalá que todos lo puedan encontrar", deseó Holder, quien desde que salió del reality de Telefe mostró otras facetas de su vida.

En una charla con Tomás Holder, Georgina Barbarossa protagonizó un exabrupto en Telefe.

Finalmente, y de manera inesperada, Georgina se refirió a la competencia por el rating que había con Marcelo Tinelli y El Trece entre 2012 y 2013: "¿Vos tenías 12 años cuando veías esto? Te acostabas tarde porque nos habían puesto re tarde... nos habían puesto a competir con Tinelli y le rompíamos el orto...". Consciente de que lanzó un comentario desubicado, la conductora trató de bajar un cambio y luego agregó: "Estaba tardísimo esto. Competíamos con Tinelli y le ganábamos".

Las reacciones de las redes sociales tras

Luego del exabrupto de Georgina Barbarossa contra Marcelo Tinelli, las redes sociales reaccionaron y se hicieron eco de los dichos. Entre ellos, Ángel de Brito también hizo viral la frase de la conductora de Telefe.

La estrategia de Tinelli para enfrentar a Gran Hermano

Este miércoles 19 de octubre se estrena la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora, pese a la fuerte crisis de rating que enfrenta tras el debut de Gran Hermano. El programa ya había tenía consensuado una continuidad hasta fin de años con El Trece, motivo por el que la producción ideó una estrategia particular para enfrentarse a Telefe.

En la jornada del martes, el cantante Nicolás Reyna se consagró como el primer ganador del certamen de canto. Sin embargo, sin un descanso en el medio, el programa estrenará una segunda temporada con nuevas dinámicas: habrá otras caras dentro de los 100 jurados y las normas del show cambiarán.

La primera diferencia será que ya no habrá una instancia de competencia de audiciones individuales y clasificaciones según el podio de calificaciones. En esta oportunidad, se enfrentarán en duelos cara a cara para que los participantes que pasen a la siguiente ronda se definan con más rapidez. De esta forma, la competencia será más complicada: ganará quien tenga más puntaje y el otro quedará eliminado del programa directamente.

Por otro lado, si llega a haber un empate entre dos concursantes, ya no será el todo el jurado el que defina, sino que solo "El Puma" Rodríguez tendrá en sus manos la decisión. Con esta nueva propuesta, la dinámica del programa será más rápida y convocará a más concursantes a que muestren el potencial de su voz.