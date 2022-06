Georgina Barbarossa amenazó al esposo de Pepe Cibrián: "Te vamos a romper"

En su rol de madrina de bodas, Georgina Barbarossa le dejó una amenazante advertencia a Nahuel Lodi, el esposo de su amigo Pepe Cibrián.

El casamiento de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi dejó varios escándalos en agenda, pero el más resonante tuvo como protagonista central a la actriz Georgina Barbarossa. Desconfiada de las intenciones del nuevo esposo de su amigo, la comediante no dudó en amenazar públicamente al joven de 32 años.

La picante advertencia fue durante una entrevista con Intrusos (América TV), a propósito de la boda. Cibrián, Lodi y Barbarossa accedieron a una nota y cuando el movilero le preguntó a la actriz por sus sospechas hacia el pretendiente de su amigo, ella arremetió: "Parece que lo quiere bien. Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Sos consciente de eso, no?".

Con una risa nerviosa, el joven solo atinó a decir: "Sí, soy consciente". Irónica, la conductora de Telefe siguió su descargo con un afilado: "¿Sos consciente de que tenés dos monstruas que se te van a caer encima?". "Es brava", acotó el movilero, sembrando la cizaña entre Barbarossa y Lodi, con Cibrián como persona en disputa.

"Yo tenía la ilusión de que te casaras conmigo, pero al final...", agregó la exparticipante de MasterChef Celebrity 2 dirigiéndose a su amigo, referente indiscutido del musical argentino, y no pudo completar su frase porque Lodi, con una sonrisa ancha y en el mismo tono picante, le contestó: "te cambió".

Pasado el momento de tensión, el periodista de América TV le preguntó a Nahuel que sentía ante la desconfianza que mostraron los amigos cercanos del actor -entre los que se encuentra Barbarossa- con el casamiento y el joven reflexionó: "La entiendo (a Georgina). Yo le dije 'Pepe, está perfecto lo que te dice. Cualquier persona que te quiere de verdad, va a defender lo tuyo y te va a cuidar'".

Tremenda acusación contra el esposo de Pepe Cibrián: "El pendejo lo está gateando"

Se trata de Guido Süller, quien brindó una entrevista en el programa radial Detrás de Escena, y que cuando le preguntaron por la boda de Pepe Cibrián, expresó indignado: "Por Dios, es una fantochada, es una vergüenza. No entiendo cómo no se dan cuenta de que este pendejo lo está gateando a Pepe, que ya está bastante mayor y debe estar muy gagá. Para mí tendría que meterse un juez y prohibir ese casamiento".

Guido Süller insitió en que Nahuel Nicolás Lodi está demostrando no ser buena persona. "Si sos una persona gay y encima estás mayor, es obvio que se te acerca un pendejo y enseguida te vas a enamorar. Pero este pibe es un trepa, a Pepe no le queda tanta más vida y el pendejo no solo lo va a gatear sino que se va a quedar con todo", manifestó con verborragia el actor.