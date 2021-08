Gastón Recondo usó la muerte de su padre para operar contra Alberto: "Nos amenazaba"

El panelista de Polémica en el Bar se expresó contra Alberto Fernández e invocó la memoria de su padre para operar contra el Gobierno. "Usted nos amenazaba", aseguró Recondo.

Luego del escándalo que montaron los medios opositores y figuras relacionadas al macrismo por las visitas de diferentes personalidades a Casa Rosada para tratar diversos temas con el presidente Alberto Fernández, llegó el turno de Gastón Recondo. Y de forma sorpresiva, utilizó la muerte de su padre para operar contra el Gobierno en Polémica en el Bar.

“A usted señor Presidente, que nos retaba y amenazaba: ‘no vayan a salir, porque yo tengo la potestad para actuar también por la mala...’. Y yo le hice caso, señor Presidente: desde el 19 de marzo no lo vi nunca más (NdeR: a su padre)”, comenzó diciendo Gastón Recondo, quien no fue interrumpido por ninguno de sus compañeros.

Acto seguido, Recondo agregó: “A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños el 17 de mayo. Se me murió el 27 de mayo. Frío, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta de Olivos para que hiciera elongaciones y salto en rana. Había otras urgencias mucho más importantes: abrazos que queríamos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Mientras, usted nos amenazaba en público, en la quinta de olivos hacía lo que quería. Eso es lo que tiene que replantearse”

“Acá todos defendemos a Florencia Peña, pero la discusión es otra: por qué a la Quinta de Olivos entraba cualquiera, y no me refiero a Florencia Peña, a Carlos Rottemberg, a Luis Brandoni, a Adrián Suar o Marcelo Tinelli: entraba cualquiera y nosotros no podíamos despedir a nuestros padres?”, sentenció Gastón Recondo, quien fue tendencia en redes sociales tras su descargo y generó polémica y división entre los usuarios.

Flor Peña y su descargo tras las insólitas acusaciones de Fernando Iglesias

En la última semana, el macrismo, los medios hegemónicos y los trolls de las redes sociales comenzaron a lanzar acusaciones verdaderamente insólitas sobre las visitas que recibió Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos. Y en dicha operación dispararon contra Florencia Peña, quien fue a ver al Presidente en el marco de una reunión durante el inicio de la pandemia de coronavirus, cuando los actores se encontraban en plena crisis económica. La conductora lanzó dardos contra la Oposición y destruyó a Fernando Iglesias, que lanzó un comentario aberrante y misógino en la pantalla de TN.

Durante el programa que conduce en Flor de Equipo, la presentadora y reconocida artista dio los motivos por los cuales asistió a una junta con el Presidente y otros responsables, en mayo de 2020: "Fui a esa reunión y me entero que había un problema entre los actores. Intentamos unir partes, a través de algunos colegas y no lo pudimos lograr. El Presidente nos esperaba con una reunión mucho más grande... más grande quiere decir con más información. No lo pudimos hacer, de hecho".

Además, Flor Peña indicó que había un conflicto con el gremio de los artistas: "Actores pedía una cosa, el Presidente entendía que teníamos que tener restricciones, pero quienes debían armar esos protocolos eran los de la Asociación Argentina de Actores. Y la Asociación Argentina de Actores no quería volver a las tareas". Y subrayó: "Los actores estaban realmente desesperados".