Gastón Pauls se quebró y confirmó lo que todos pensaban sobre Maradona: "Él fue parte"

Gastón Pauls confirmó lo que todos sospechaban de Diego Maradona. El actor se quebró y reveló la verdad en vivo.

Gastón Pauls se quebró al recordar a Diego Maradona con una anécdota personal. El conductor de Seres Libres, quien en uno de los últimos capítulos de su programa entrevisto a Dalma, habló sin filtros sobre "los últimos años" de la vida del astro argentino y se emocionó hasta las lágrimas.

Recordando la charla que tuvo con Diego Maradona en el viejo programa Dos Solos, Gastón Pauls reconoció que fueron muy amigos (algo que mucha gente pensaba, y que él se encargó de confirmar): "Para mi fue muy fuerte esa entrevista porque Diego los últimos años de su vida fue amigo mío, además de que lo admiraba mucho él estuvo en momentos muy difíciles para mi. Me ayudó a levantarme en un momento muy difícil de mi vida y me hizo parte de su familia. Él fue parte de la mía, ellas también. Para mí fue la historia de un amigo, un compañero que también estuvo en el infierno de las adicciones y que por su lugar y popularidad en este mundo de gente no pecadora, porque este país se ha ocupado mucho de subirlos y después de destrozar ídolos".

"Que Dalma confiara en mí y en el equipo para hacer el programa fue hermoso porque es un regalo y segundo porque yo sentí que Diego estuvo presente en todo momento, incluso él está acá ahora que yo estoy contestando esto porque me recuerda todo el tiempo a donde yo no quiero volver ni ir”, sentenció Gastón Pauls en El Nueve. El conductor de Crónica TV fue parte del círculo íntimo de Maradona y fue su amigo hasta el último día de su vida.

Dalma Maradona decidió contar lo que nunca se animó a decir de Diego

Dalma Maradona decidió contar lo que nunca se animó a decir de su papá, Diego Armando Maradona. La hija del astro argentino reveló detalles desconocidos de su vida y de la vida de quien fue el futbolista más preponderante de la historia, haciendo hincapié en las adicciones que sufrió.

“Una vez él estaba en el baño consumiendo, yo tenía tres o cuatro años y le toqué la puerta hasta que lo hice salir, que tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo, y así me iba salvando, de esa manera. Yo lo vi sufrir, yo lo vi pelear contra eso, lo vi pelear con todas sus armas”, aseguró Dalma Maradona.

En diálogo con Seres Libres, la hija mayor de Diego Maradona contó una de las situaciones más difíciles que le tocó atravesar tanto a ella como a su papá: "Una vez estuvo internado y a nosotros nos vinieron a decir que teníamos que esperar porque no se sabía lo que podía pasar. Lo único que hay es esperar a ver como reacciona él. Fui a hablar y le decía ‘Por favor, por favor no te vayas. ¡Giannina te necesita mucho!’”.