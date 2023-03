Gastón Pauls confirmó lo que todos pensaban de Fabiana Cantilo: "Reventadas"

Gastón Pauls decidió hablar y no tuvo filtros. La palabra del conductor de Seres Libres sobre Fabiana Cantilo y otras mujeres que transitaron por el difícil camino de recuperarse ante una adicción.

Gastón Pauls es uno de los artistas argentinos que más vinculados están con la solidaridad en cuanto a recuperación de adicciones. Su programa Seres Libres en Crónica TV ayuda a otros famosos a abrir su corazón y contar sus historias de vida, y es por eso que en vísperas de una nueva temporada decidió hablar sobre ellos e hizo hincapié en testimonios como los de Fabiana Cantilo y Andrea Rincón. Por su condición femenina, es cruel y recurrente la descalificación hacia ellas en lugar de ayudarlas a salir de esta situación.

"Fueron testimonios muy valientes y más cuando se trataba de mujeres, porque cuesta mucho más que las mujeres reconozcan la adicción. Muchas veces son señaladas de “reventadas” y el hombre que se droga es un “canchero”. Es terrible eso y eso, justamente, es lo que hay que cambiar. Ese es el desafío del programa. Un hombre y una mujer que consumen son enfermos que necesitan ayuda. Siempre agradezco la confianza de la gente del medio, que muchas veces actúa para demostrar que está bien, pero todos somos seres endebles y frágiles", expresó Gastón Pauls, en diálogo con Crónica.

Por otra parte, Gastón Pauls agregó: "Es el primer ciclo de televisión que hago más de dos años seguidos, no pasó con ninguno de los anteriores y exitosos, como Montaña rusa; lo mismo sucedió con Ser urbano y Todos contra Juan. Sentí que cumplían un ciclo y que de alguna manera íbamos a repetirnos. Lo que me pasa con Seres libres es que el mensaje es más importante que lo técnico y artístico. Todos los días recibo mil mensajes de gente pidiendo ayuda y ese es el éxito del programa: acompañamos y asistimos. A veces, simplemente consolamos a la madre que perdió a un hijo. La gente me cuenta que arrancó la recuperación por nuestro programa".

La confesión menos pensada de Gastón Pauls: "Lo más difícil"

Gastón Pauls se refirió a un conflicto existencial que debió enfrentar hace años para poder enfrentar su adicción a la cocaína. El actor de cine y televisión aseguró qué tuvo que aceptar en primera instancia para comenzar su recuperación.

"Yo necesité contarlo casi como un exorcismo. Ponerlo en la mesa. Decir “esto es lo que ocurre”. Sobre todo si quiero tener una vida de verdad. En la adicción no hay verdad, ahí no hay amor, ahí no hay compañía, ahí no hay manera de compartir", comenzó su descargo el artista en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

La periodista le consultó a Pauls si lo más difícil es aceptar que uno está enfermo y él respondió de manera contundente: "Lo más difícil es aceptar el miedo que uno le tiene miedo a la vida". Y agregó: "Al principio parece una protección. Tomás alcohol porque te da valentía, o tomas merca porque te da más energía, o te recontra operás porque sentís que así vas a ser más reconocida o te vas a ver mejor en el espejo. Después, todo lo que de alguna manera al principio parece ser algo, descubrís que es todo lo contrario".