Ganó el millón y se quebró en Los 8 Escalones con una pregunta de Guido Kaczka

Mariano ganó el premio mayor y no pudo contener las lágrimas frente a la mirada de Guido Kaczka.

Un participante de Los 8 Escalones logró ganar el millón de pesos luego de un buen recorrido durante el programa que se emite por El Trece. Se trata de Mariano, a quien lo anotaron sus propios hijos y se mostró muy conmocionado por esta situación.

Como es común en Los 8 Escalones, se vivió un momento emocionante tras la consagración de Mariano al ganar el millón de pesos. El participante respondió a la pregunta "¿en qué área técnica se especializa la empresa, propiedad de Meta, llamada 'Oculus'?".

Apenas Guido Kaczka gritó su nombre, se agarró la cabeza no pudiendo creer lo sucedido. "¿Te imaginabas ganador?", preguntó el conductor de El Trece, mientras le respondía que sí firmemente. "Se te nota que te veías ganador en todo el recorrido, tenías esa idea", agregó.

"Hay que jugar eh", advirtió Mariano sobre su participación en el programa de preguntas y respuestas. "Bueno, hay gente que gana y por ahí viene pensando 'ni loco gano', pero vos sí", sostuvo Guido. "Con convicción", remarcó el ganador del millón de pesos que fue anotado por sus hijos.

En ese momento, llegó la clásica pregunta del conductor sobre la posibilidad de seguir o no en Los 8 Escalones. "Vamos por los dos millones", soltó. Sin embargo, en la emisión nocturna del miércoles 21 de septiembre, lamentablemente no pudo llegar ni siquiera a la final.

Ganó el millón en Los 8 escalones y dejó helado a Guido Kaczka

Pablo, un participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) se llevó el premio más grande de la competencia pero un detalle insólito sorprendió a Guido Kaczka: el hombre no se anotó al programa, sino que lo anotó anónimamente una persona que lo conoce y que sabia que necesitaba el dinero.

Muy a menudo, Kaczka se impacta con las historias de vida que los participantes le cuentan. En el caso de Pablo, tiene 39 años, es taxista, tiene un hijo y se llevó el millón de pesos. Además, prometió volver por más para participar de ganarse otro millón y decidió que usará ese dinero para viajar con su hijo.

La pregunta final fue: “¿A cuál de las siguientes áreas está estrechamente relacionado el acrónimo ‘MMNO’?". Entre las opciones, estaban exploración espacial, nanotecnología, robótica y gaming. Pablo y Cristina, la otra finalista, apostaron por nanotecnología pero le erraron, ya que la opción correcta era gaming. Sin embargo, Pablo se llevó el millón ya que venía acumulando más puntos.

“De recorrido excelente, no se equivocó en ninguno de los escalones. Pablo, que es taxista y tiene un hijo Thiago, ganó el millón. No sabe quién lo anotó, cree que fue la mamá de su hijo, pero no sabe todavía. Se lleva bárbaro con ella, comen juntos una vez por semana, y no sabe si lo anotó no lo anotó, pero tiene el millón de pesos", relató el conductor.