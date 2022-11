Ganó el millón en Los 8 Escalones y preocupó a Guido Kaczka: "Me tiembla todo"

Natalia ganó el premio mayor y no supo cómo reaccionar frente a la mirada del conductor de El Trece.

En Los 8 Escalones, Natalia fue la ganadora del millón de pesos y se mostró sorprendida por la emocionante situación. Tras las preguntas de Guido Kaczka, la participante oriunda de Morón no supo de qué manera responder y, de manera preocupante, soltó: "Me tiembla todo".

Al comienzo del programa el conductor de El Trece ya había tenido un intercambio de palabras con la ganadora. "Tenemos que construir una casa. En época de pandemia nosotros perdimos la nuestra, y el millón sería para construirla de cero", había expresado.

Después de responder bien a la última pregunta "¿de qué país es la supermodelo Gisele Bundchen?", Natalia se consagró ganadora y se agarraba la cabeza no pudiendo creer el logro. "¿Habías ganado algo alguna vez?", indagó Guido. "No, la verdad que no. Me tiembla todo", manifestó con la voz quebrada.

"Y sí Natalia, la verdad, un juego fantástico. Te hiciste del premio, ¿qué hacés? ¿Volvés mañana a la tarde por dos millones?", preguntó, como suele hacer con cada ganador o ganadora. La respuesta de la mujer fue firme. "Vuelvo Guido", cerró, feliz por poder construirse su casa.

Guido Kaczka y el drástico cambio en las reglas de Los 8 Escalones

Guido Kaczka protagonizó un momento que causó revuelo en la TV argentina. Durante la transmisión del pasado martes 22 de noviembre, el conductor sorprendió al público y decidió comunicar que habrá un drástico cambio en la reglas de Los 8 Escalones.

Luego de que un participante ganara el millón de pesos en el programa de El Trece, Guido se tomó unos minutos para explicar cuáles son las modificaciones que se harán de cara a lo que viene. "Si vos volvés a la noche, jugás por tres millones. Pero a la noche cambia la modalidad, y por eso te quiero contar, porque vas a jugar en un juego que la modalidad es distinta", señaló.

En tanto, le comentó al concursante qué accediera a continuar participando de Los 8 Escalones: "Vamos a suponer que vos volvés y a la noche ganás los dos millones. Cuando termina, yo te voy a preguntar si querés volver, lo mismo que te voy a preguntar ahora". Y agregó: "Pero ahora, si yo te lo pregunto y vos me decís ‘no, yo no vuelvo, que vuelva Mariela’, vos te ganaste el millón". En cambio, si en la edición nocturna no regresa, la situación es diferente: "A la noche, si vos me decís que no volvés, habiendo ganado los dos millones, no ganás esos dos millones. Si fuera Mariela quien está en la final y ella decide volver, los dos millones se los das a ella".