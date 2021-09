Gabriel de Bake Off rompió el silencio tras las denuncias por maltrato: "Todo una polémica"

El taxista, quien fue eliminado en la primera semana de Bake Off, se refirió a la polémica que giró en torno a su persona. Gabriel Amato y una declaración contundente.

El participante Gabriel Amato fue uno de los más populares en la primera semana de Bake Off Argentina: el taxista logró llegar al corazón de muchos televidentes, aunque luego debió ser el primero en salir del certamen. Fue el eliminado en la gala del último domingo, y luego fue invitado al programa Flor de Equipo en donde le realizaron preguntas que molestaron a Damián Pier Basile. De hecho, el ganador de Bake Off 2020 lanzó graves denuncias por maltrato hacia su "colega".

La entrevista tuvo diferentes pasajes en donde se oyeron comentarios como los siguientes: "¿Quién te dijo anotate? ¿Quién fue el enemigo?", "No había que ser un visionario para saber que no ibas a llegar muy lejos. ¿Quién hizo el casting para que este señor entrara?". En este sentido, Damián Basile acotó: "Me parece muy mal. Estuve viendo las repercusiones de Gabriel, hoy invitado en un programa de la mañana…”.

“Lo trataron tan mal. Les faltó decirle 'para qué te anotaste si no sabés cocinar', siendo una persona que fue a cumplir un sueño. No tenés por qué maltratarlo o decirle que se dedique a otra cosa, ¿por qué no se guardan los comentarios?", agregó Basile. De todos modos, y restándole importancia a lo acontecido, Gabriel Amato rompió el silencio y se manifestó sobre cómo la pasó en el programa en que supuestamente lo maltrataron.

De forma contundente, el taxista que pasó por Bake Off aseguró: “La pasé bárbaro en el programa de Florencia. Todos me trataron muy bien en el aire y afuera del aire, lo demás que se planteó fue todo una polémica de las redes sociales”. De este modo, las polémicas fueron echadas por tierra y quedó a las claras que el entrevistado no se sintió a disgusto en el programa conducido por Florencia Peña.

Bake Off en problemas: el cambio de Telefe para levantar el rating

Bake Off Argentina 2021 no tiene el rating esperado por Telefe cuando comenzó, por lo que el canal de la televisión abierta nacional ya diseñó un plan y concretó un cambio importante para mejorar la sorpresiva baja audiencia de su programa estrella, el reality show de pastelería que conduce Paula Chaves y que tiene como jurados a los reconocidos especialistas Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

La gerencia de la señal de las tres pelotitas atrasará definitivamente 15 minutos el horario del inicio del ciclo hasta que termine esta temporada, por lo que en vez de arrancar a las 22.30 ya comenzó a las 22.45, aunque tampoco se descarta que a partir de octubre empiece directamente a las 23 para competirle mano a mano a ShowMatch, La Academia (El Trece), que con Marcelo Tinelli al frente mejoró un poco en el encendido en las últimas semanas.

Más allá de que muchos seguidores de Bake Off se mostraron disconformes en las redes sociales porque el programa "terminará demasiado tarde", la determinación de Telefe también se debe al estreno de La 1-5/18, la flamante telenovela de Adrián Suar con Polka centrada en la villa "La Uno" o "La Peñaloza".