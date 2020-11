Doloroso: el "Turco" García indignado por la muerte de "El 10".

Claudio "El Turco" García fue uno de los cientos de miles que fueron a despedir a Diego Armando Maradona en la Casa Rosada. Dolido por la muerte de su amigo, el exfutbolista de Racing dialogó con "Flor de equipo" (Telefe) tras salir del funeral y lanzó una contundente acusación contra los médicos de "El Diez". "Lo hablé con Dalma y me lo confirmó; a Diego en la cabeza le pusieron una prótesis de mierda", sentenció, indignado.

"Estoy destrozado. Yo siempre dije que Diego no se dejaba ayudar. Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Siempre fue una persona dura, que no quería escuchar", afirmó el actual participante de "MasterChef Celebrity".

Muy enojado, agregó: "En los últimos años Diego ya no decidía. Estaba rodeado de gente nueva y eso me parecía raro. Una vez me distancié de Diego, justo cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas. El problema era decirle que no a Diego. Un tipo como él, re polvorita, que de repente no se pueda mover por sus propios medios, es terrible".

A continuación, lanzó una dura acusación en contra de los médicos de Diego Maradona y causó sorpresa en el estudio del magazine televisivo. "¿Sabés la prótesis que le pusieron en la cabeza? Perdón por la palabra que voy a decir, pero una prótesis de mierda le pusieron en la cabeza. ¿Se merecía eso? Claro que no", aseveró.

La denuncia hizo que Florencia Peña le preguntase de forma inmediata: "¿Vos creés que eso fue así?". Sin dudarlo, el "Turco" señaló: "Sí, lo hablé con Dalma, ella misma me lo confirmó ¿Hasta en eso le tenían que 'chorear'? ¿Ponerle algo tan de mier... y hacerlo pasar por una prótesis buena? Diego estaba en una casa donde dormía en el playroom. ¡Déjense de joder. Basta, ya está".