Fuertes palabras de Florencia Peña en su despedida de Telefe: "No hay más"

La celebridad dijo adiós a sus compañeros del ciclo en el que se desarrolló como conductora durante un año y medio. Flor Peña reveló por qué necesitó irse de su programa.

Florencia Peña se despidió de su ciclo de televisión tras un año y medio al aire y no pudo evitar emocionarse. La actriz habló del aprendizaje que le significó esta experiencia, los amigos que se lleva y la razón por la que ya no formará parte del canal de las pelotas.

"Tengo una profesión que es muy cambiante con lo cual entro y salgo de los proyectos casi de una manera te diría que está en mi ADN", comenzó su descargo la actriz de Casados con Hijos sobre cuán habituada está a la vorágine de trabajo en el medio al que pertenece desde sus siete años. "Yo estoy muy acostumbrada a cambiar de equipos, a cambiar de grupos, a encariñarme y desencariñarme y a llevarme amigos", agregó.

Peña fue muy clara respecto a los motivos por los que deja la conducción de Flor de Equipo y aseguró que se debe a una necesidad personal de crecer profesionalmente. "Y esta decisión de este programa, es una decisión que tomé porque yo siento que cuando yo tengo algo para dar me quedo, y cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y no hay más, necesito irme porque es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar. Necesito moverme de ahí", soltó la celebridad, rodeada por su esposo, madre e hijo más pequeño, quienes la acompañaron en su último día en el programa.

"Yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Yo llegué siendo una actriz que podía conducir, y yo siento que me voy conductora", concluyó Florencia sobre el lugar que se ganó en el medio tras haber llevado adelante su programa durante este tiempo, con un buen nivel de audiencia.

Fuerte cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos en Flor de Equipo

Después de que Nancy Pazos utilizara como ejemplo al padre de Analía Franchín para hablar sobre la cultura machista, se desató una fuerte discusión en el ciclo conducido por Flor Peña. "Ayer manchaste el honor de mi padre. Mi madre, que tiene 84 años y es una señora mayor, duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz... me parece machista romper el honor y la valentía de una mujer", enunció Franchín, enojada con su compañera.

"Yo tuve y tengo hombres espléndidos en mi vida. Mi papá fue un gran señor, un gran señor y todavía no nació la persona que haya podido manchar su honor", soltó luego la panelista y Pazos se defendió al recordarle a Analía que fue ella quien en primera instancia puso como ejemplo del machismo a su padre y por eso lo tomó ella luego.