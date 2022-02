Fuertes internas en el programa de Carmen Barbieri: "Te daría un bife"

En Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, se vivió un momento muy tenso al aire que reveló una interna que habría en el ciclo.

Este martes 22 de febrero se vivió un momento muy tenso al aire de Ciudad Magazine TV cuando se cruzaron dos integrantes de Mañanísima, el programa que conduce a diario Carmen Barbieri. "¿Tienen un problema?", inquirió la presentadora, sorprendida por el intercambio que presenció, y también pinchando un poco a los protagonistas del cruce.

La decisión de Rocío Moreno, expareja de Paulo Londra, de dar a luz sin la compañía del trapero cordobés generó mucha polémica en redes sociales. De la misma forma, también produjo un inesperado roce en Mañanísima. Es que Pampito Perelló opinó que la determinación de la joven madre fue como una especie de "castigo" para su ex, algo con lo que no estuvo de acuerdo Estefanía Berardi, su compañera de panel. "No, no fue. Si él no estuvo durante el embarazo, no tenés ganas que te vea ahí toda patas para arriba", consideró la panelista.

"Pero es el papá", intentó justificarse Pampito, sin muchos más argumentos. En ese sentido, Berardi reveló por qué muchas mujeres deciden parir solas o junto a sus madres o amigas, por decisión propia: "Sí, pero no es su pareja y es su cuerpo". Mientras tanto, el panelista insistía en su comentario de que Londra es el papá del bebé y por tanto tenía el derecho de estar ahí pese a que no había acompañado a Rocío Moreno durante el embarazo. El ambiente se fue espesando y la panelista agregó que la joven no le impedirá a Londra ver a su bebé.

Berardi señaló que el trapero iba a tener un "régimen de visitas con un abogado", mientras Carmen Barbieri intervenía en la discusión de sus panelistas. "¿Por qué chicos se pisan? ¿Por qué no hablan tranquilos? ¿Tienen un problema ustedes dos?", consultó la conductora, agregándole un poco de picante al intercambio de sus compañeros de piso. Sin darle tiempo a su colega, Berardi se quejó: "¡Cuántas veces va a decir Pampito 'pero es el padre'!".

"¿Que data tenés? Me quedé con eso", chicaneó Pampito a su compañera, que le respondió con una frase lapidaria. Ya para darle un cierre al tenso intercambio que tuvo con su colega panelista, Estefanía Berardi disparó: "Te daría un bife, Pampito. Me saca a veces, te juro".

Carmen Barbieri le preguntó sin filtro a Nicole Neumann si está embarazada

“Ayer le pregunté si estaba embarazada. Le pregunté porque quería saber cómo estaba de salud. Tuvo una descompensación, fiebre, le tuvieron que poner suero y todo”, contó Barbieri en Mañanísima. Sobre las causas de su descompensación, los médicos descartaron el Covid y creen que fue “un estresazo grande”.

“Estábamos trabajando y así de un saque le dije: ‘¿Estás embarazada?’. La cara que me puso Guido Kaczka… conmigo ya está curado de espanto. Me miró como diciendo: ‘¿Y esta loca?’. Y ella me dijo: ‘¡Nooo!’. Me dijo que no y se rió”, detalló la conductora. Por último, aseguró que volver a ser mamá está dentro de los deseos de Neumann: “Ella quiere, se sonríe, todos queremos”.