Fuerte pelea entre Nico Occhiato y Flor Vigna: peligra El Último Pasajero

Se reveló una interna inesperada entre Nico Occhiato y Flor Vigna que podría repercutir en el programa que conducen en Telefe.

Nicolás Occhiato y Flor Vigna no mantienen una buena relación tras lo sucedido en las grabaciones de El Último Pasajero. Según se reveló en las últimas horas, hubo una fuerte pelea a gritos y peligra la continuidad de la pareja de conductores de Telefe, quienes tuvieron un reconocido romance.

El vínculo de Nico Occhiato y Flor Vigna por fuera de su noviazgo parecía en buenos términos. Aún así, lo revelado en Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich a través de El Trece, demuestra lo contrario, ya que aseguraron que tuvieron una intensa pelea y crecen las internas en Telefe.

"Es un programa que está grabado, se podría haber evitado pero se prefirió dejar. Laboralmente se llevan para el culo", expresaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En este sentido, se refirieron al "riesgo que significaba de por sí trabajar juntos como expareja y el marketing, porque ha habido una búsqueda de efecto de ponerlos juntos".

Al mismo tiempo, dijeron que las grabaciones eran "complicadas" y "vinieron esos pases de factura al aire que se podrían haber editado y evitado". Esto estuvo vinculado a cuando Flor Vigna reveló en El Último Pasajero que cuando eran pareja, Occhiato le revisaba el celular.

"Los gritos, los reproches, la furia, el enojo, el encono, aparentemente los testigos tenían que ver con ciertas trabas al aire de Flor y un Occhiato poco tolerante. Enojo de los técnicos y frases de ella como 'el agrande que tiene este tipo, la soberbia que tiene no se entiende'", agregó Lussich a la escandalosa pelea. Una de las frases más fuertes que habría dicho la actual pareja de Luciano Castro fue "no sé como pude haberme enamorado de vos".

La palabra de Nico Occhiato

En el móvil de Socios del Espectáculo, le consultaron sobre los rumores de crisis con Flor Vigna. Pese a esto, se encargó de desmentir todo tipo de especulaciones en torno a la mala relación y por consiguiente, el peligro de abandonar El Último Pasajero: "Siempre hacemos esas chicanas del aire, jugamos con el morbo de ser ex's pero está todo hablado y nos cagamos de risa de la situación".

La fuerte advertencia de Luciano Castro a Flor Vigna

Luciano Castro le hizo una fuerte advertencia a Flor Vigna tras su fuerte pelea con Nico Occhiato. Pese a que la bailarina y el conductor intentaron volver a trabajar juntos tras su ruptura amorosa, la situación no terminó de la forma esperada y terminaron enfrentados. Por este motivo, la pareja de Vigna decidió intervenir.

A días de finalizar las grabaciones de El Último Pasajero, se conoció que Vigna y Occhiato tuvieron una fuerte discusión que los llevó a manejar una relación bastante tensa durante los últimos días de trabajo. En este marco, en Socios del Espectáculo revelaron la fuerte interna entre ambos conductores y la fuerte reacción que tuvo Luciano Castro ante el malestar de su novia.

"Las grabaciones en la semana fueron un caos, se armó muy fuerte y hoy no se hablan. En la intimidad de la grabación, según cuentan testigos, ella se la pasaba diciendo que él es un agrandado, un soberbio, que nadie lo quiere en todo el equipo", revelaron en el programa de espectáculos de El Trece sobre el detonante del vínculo. Además, añadieron cuál fue la actitud de Vigna que hartó a Occhiato: "Y explotó todo cuando lo trató de soberbio públicamente, si las grabaciones no terminaban ayer, ella no seguía grabando más con él".

En ese sentido, Rodrigo Lussich reveló la fuerte reacción que tuvo Luciano Castro al ver la angustia de su novia por las constantes peleas con su expareja y compañero de trabajo. "Luciano Castro estaba cansado de ver llegar a Flor Vigna mal, de mal humor y triste después de las grabaciones", reveló el conductor. "Ella no disfrutando de un programa que estaba andando muy bien y él varias veces le dijo ‘¿Y por qué no dejás eso? ¿Qué es lo que está pasando?'", sentenció el conductor sobre la advertencia que le dio Castro a la intérprete de Uy!.