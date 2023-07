Fuerte interna en América TV: la figura que podría irse del canal y preocupa a Tinelli

Un conductor del canal estaría enojado con las autoridades por una decisión. Marcelo Tinelli atraviesa un complicado momento como gerente artístico de América TV.

Marcelo Tinelli viviría un tenso momento en América TV debido a la decisión de una de las figuras más importantes del canal. El conductor de TV bolivarense es el nuevo gerente artístico del canal de Daniel Vila y enfrentaría un complicado momento.

Todo habría comenzado cuando Jey Mammón fue a algunos programas de América TV como Intrusos y Secretos Verdaderos para dar su versión de los hechos ante la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto. Asimismo, Ángel de Brito se mostró reticente a llevar al humorista a su programa y ratificó sus dichos contra el denunciado a pesar de la demanda que recibió.

"Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie, ni para panquequearme. Pienso lo que dije. Lo ratifico, y lo voy a sostener en la justicia", pronunció De Brito en LAM. Asimismo, la periodista Marina Calabró informó sobre las internas que esto habría generado en América TV y la posibilidad de que Ángel de Brito se vaya de la emisora. "Me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal que les salva las papas todos los días. Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que renuncie mañana", soltó la hija de Juan Carlos Calabró en el ciclo radial Lanata sin filtro.

La acusación de Marina Calabró y Lanata a Marcelo Tinelli

"Los abogados de Marce le han pedido a Karina (Mazzocco) que lleve a Jey y lo mismo hablaron con Ángel", pronunció Jorge Lanata en su programa de radio, mientras que su columnista afirmó que le llegó la misma información. Y sumó: "En términos de qué es lo que justifica una suerte de acuerdo o plan canje entre un operativo limpieza o echarle lavandina a Jey Mammón, la contrapartida que tiene que ver con los reclamos monetarios que ha hecho, por los cuales ha tenido mediaciones con varios conductores del canal". Calabró hija aseguró que lo que se vio en pantalla fue una suerte de arreglo entre los abogados Fernando Burlando y Javier Baños con el canal.