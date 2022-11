Fuerte descargo de Paula Chaves contra La China Suárez: "Estoy harta"

La famosa conductora habló sobre el fin de su amistad con la modelo y se mostró sumamente indignada por la forma en que las continúan relacionando.

Paula Chaves rompió el silencio y se refirió a su escandaloso distanciamiento de "La China" Suárez tras la polémica del WandaGate. La famosa conductora fue interceptada por un móvil y se mostró visiblemente molesta cuando le consultaron por su tensa relación con la actriz tras su amorío con Mauro Icardi, pareja de su amiga Wanda Nara.

Chaves solía reunirse con Suárez de vez en cuando, ya que todas formaban parte del mismo grupo de amigas en el que también estaba Zaira Nara. Sin embargo, cuando salió a la luz la relación que "La China" mantuvo con Icardi, trascendió que Paula se comunicó con ella para mostrar su desacuerdo e incluso decidió cortar la relación. Fue en este marco que, a un año del escándalo, Chaves volvió a referirse al tema y lanzó una picante indirecta contra la actriz.

Interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo, Chaves confesó que "está harta" que siempre la relacionen con Suárez. "Siempre se lo liga conmigo. Entonces, prefiero no hablar", empezó por decir la exconductora de BakeOff en diálogo con el programa de espectáculos de El Trece. Luego, añadió: "Siempre que ella da una nota, que pobre, tal vez no sabe qué decir. Siempre contesta esto de 'me quedé con los que me importaban, no los que no importaban'. Y siempre soy yo la que cae en que no".

En este marco, Chaves aseguró que no cree necesario que Suárez haga un "mea culpa" y que "ya no le importa porque tampoco era de su círculo íntimo". Luego, Paula tentó mediáticamente y aseguró que "cuando estuviera bien emocionalmente contaría cómo fueron las cosas". Sin embargo, la esposa de Pedro Alfonso luego determinó: "Estoy harta de ver mi cara, pero no porque reniegue de la prensa porque estoy en esto hace mil años, pero a mí de verdad me pone mal estar en los portales".

Por último, Chaves explicó por qué no quiere dar detalles públicamente. "No quiero ni siquiera decir porque juro que veo una nota y me agarra taquicardia. No estoy acostumbrada. Capaz que del otro lado sí esté más acostumbrada a los medios, pero a mí me hace mal. Lo sufro", sentenció.

Paula Chaves y la verdad de su pelea con Zaira Nara: "Me rompe las pelotas"

A fines de septiembre, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen tras 8 años juntos y en medio de fuertes rumores de crisis. La conductora y modelo pasó las últimas semanas divirtiéndose con su hermana Wanda, quien se encontraba en Argentina grabando ¿Quién es la máscara?, según mostraron ellas mismas en redes sociales.

De todos modos, Zaira ya estaría nuevamente en pareja con un reconocido deportista y fue precisamente eso lo que habría provocado el fuerte enojo de Paula Chaves. Es que el nuevo novio de la menor de las Nara sería nada menos que el polista Facundo Pieres, con quien Chaves mantuvo una relación de casi un año en el 2009, poco antes de empezar a salir con Pedro Alfonso, con quien tiene tres hijos.

"Esto arranca hace tiempo, en marzo, cuando acá dimos la primicia de que Zaira se escribía con el polista Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves. Cuando él le habla, lo primero que hace Zaira es contarle a Pau y a Jakob", comenzó contando Paula Varela en Socios del espectáculo. En principio, la respuesta de Chaves fue positiva, según la misma panelista.

"La respuesta de ella fue 'amiga, no pasa nada. Ya pasó tiempo y es más, dale celos con él a Jakob'. Zaira sintió que Paula le abrió las puertas. Lo que nadie se esperaba era que su vínculo con Facundo Pieres continuara, porque ella seguía enamorada de Von Plessen", agregó Varela. Pero cuando Zaira le contó a su amiga que seguía charlando con el polista, Chaves se enojó.

Entonces, la panelista de Socios del espectáculo reveló la durísima frase con la que Paula Cháves enfrentó a Zaira Nara: "'Me rompe las pelotas. Me molesta que estés con un ex mío'. Ellas son muy amigas y es más, Zaira es la madrina de una de las nenas". Si bien ninguna de las dos hizo declaraciones al respecto por el momento, lo cierto es que la relación estaría muy lejos de estar en buenos términos.