Fuerte denuncia del ganador de Bake Off Argentina contra Telefe: "Me odian"

Un famoso participante de Bake Off estalló de furia contra las autoridades de Telefe y lanzó fuertes críticas.

Bake Off se encuentra en el tramo final del programa. A poco de que comience MasterChef Celebrity 3, en el ciclo de pastelería aceleran las galas de eliminaciones. Y curiosamente, en las últimas horas, uno de los ganadores del famoso reality estalló de furia y lanzó fuertes dardos contra la producción de Telefe.

Se trata de Damián Pier Basile, el campeón de Bake Off en 2020. El chef es un fiel seguidor del programa y se dedica a publicar y reaccionar en Twitter a todo lo que sucede en el mismo. De hecho, hace algunos días, hizo una mención acerca de Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa, campeón y subcampeona respectivamente de MasterChef Celebrity 2, al exitoso ciclo.

Todo comenzó a partir de una pregunta que le hizo un usuario de Twitter: "¿Cómo que no invitaron a Damián? Literal es el último ganador de Bake Off, no sé qué tiene que ver Gastón con todo esto". Inmediatamente después, Damián le respondió con una tajante crítica contra Telefe: “Literalmente les chupa un huevo y no les suma nada mi presencia se ve".

Damián Pier Basile, participante y ganador de de Bake Off 2020.

Por otra parte, otra seguidora le consultó: "Todo bien con Georgina, pero mi hijo esta indignado porque no te invitaron: ‘Mamá, ¿por qué no invitaron a Dami que sabe de pastelería y podía ayudarlos de verdad?’". Y luego, Damián Pier Basile le contestó con otro "palito" para el canal de las tres pelotitas: "Porque me odian".

Luis picantes tuits de Damián contra Bake Off y Telefe

Cuándo es la final de Bake Off: la fecha del último programa

En los últimos días se conoció la fecha del final de Bake Off: será el próximo domingo 7 de noviembre. Allí, se conocerá el nombre del ganador del concurso de pastelería más famoso de la TV argentina.

Por dónde ver Bake Off: cuándo es el programa y los horarios de la transmisión

El reality de pastelería se emitirá hoy, desde las 22.30 horas. El programa se puede ver por Telefe y, de manera online, a través de Cablevisión Flow, DirecTV Go o mediante el streaming oficial del canal. Además, si no lo puede seguir de manera completa, el contenido estará dividido en partes en todas las redes sociales, principalmente en Instagram (@telefe) y Twitter (@CocinaTelefe).