Fuerte denuncia de Silvia Süller en vivo: "Estoy desesperada, no quiero vivir"

Silvia Süller se presentó en Crónica TV y denunció públicamente a un policía con quien mantuvo una relación de tres meses.

Silvia Süller hizo un desesperado pedido de auxilio en televisión desde el noticiero de Crónica TV. Desde hacía meses no se sabía nada de ella, ya que no publicaba contenido nuevo en sus redes sociales. Ahora, reapareció y contó por qué se había esfumado de Internet de un día para el otro: un policía llamado Jorge con el que salió durante tres meses le borró todo su celular después de terminar con ella.

Así, Silvia contó todos los episodios que sufrió durante todo este tiempo. “Es un policía, se llama Jorge y es oficial de la Comuna 1. Es un psicópata”, comenzó. De acuerdo con su relato, se conocieron un día que ella estaba en la puerta del edificio conversando con su portero y él pasó con el patrullero, le dejó un chocolate y le pidió su número. Desde ese día, comenzaron a salir y pasados tres meses él le dijo que ya no quería seguir.

“De repente un día me dijo: ‘No quiero más’. Entonces vino a casa y empezó a borrarme todo. Yo le dije: ‘No quiero que me toques el teléfono’. Es como una violencia de género, porque vino a mi casa y me borró todo el teléfono, no tengo nada”, prosiguió Silvia. Según cree ella, le borró chats, videos, fotos e incluso aplicaciones del celular porque tenía mucha información.

“Estuvimos tres meses, no tuvimos nada. Tuvimos un touch and go, no estoy enamorada ni nada. El martes me borró todo lo que tenía en el teléfono. Las fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron... perdí todo eso”, prosiguió. Antes de borrarle las cosas del celular, el hombre le había pedido Silvia que ella misma borrara los chats pero no lo hizo. “Un día, yo, que soy bocona, le dije: ‘Si querés elimíname vos, pero yo no te voy a eliminar porque a mí tu chat me sirve para el día de mañana tener pruebas’”, recordó.

Por otro, Süller también dijo que Jorge le mintió en todo y que “su vida es una mentira”. Como le dijo tantas cosas que parecían ser ciertas y después no lo terminaron siendo, hasta el día de hoy no sabe con exactitud nada sobre él. “Él no me dijo que era casado. Es más, hoy no sé si es casado. No sé si tiene mujer, si es soltero, casado, si tiene hijos…”, añadió. Por último, dejó en claro que piensa hacer la denuncia en la comisaría.

Los rumores de romance entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino

En diciembre de 2021, había salido a la luz un rumor de que Silvia Süller tenía un vínculo romántico con Diego Lagomarsino. Más tarde, ella salió a desmentirlo todo y contó cómo fue que se conocieron. “Todo bien con Diego Lagomarsino, es macanudísimo, pero nada de romance. Él me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”, expresó.

Más tarde, el perito informático conversó con El Destape y también lo negó todo. “Ella perdió un celular e intenté recuperarle la cuenta de Gmail, me contactó por medio de un abogado. Lamentablemente, no siempre es posible recuperar las cuentas. Me contactan un montón de personas por estos temas... A muchos los pude ayudar y, lamentablemente, con otras no se pudo. ¿Romance? No, señor. Es un tema laboral, menos mal que no me inventan una relación con cada persona que me contacta”, cerró.