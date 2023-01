Fuerte denuncia de Moria Casan a Fátima Florez: "Quiero mi billetito"

La diva apuntó contra la imitadora por su labor y aseguró que quiere dinero en retribución por los años que lleva utilizando su imagen. Moria Casán fue lapidaria con Fátima Florez.

Moria Casán opinó sobre las imitaciones que Fátima Florez hace de ella y demostró su desprecio hacia el trabajo de la artista. La diva aseguró que no le gusta cómo la imitadora interpreta su personaje y dio a conocer que le recuerda a los modismos que ella tenía en la década del 80.

"No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80", soltó sin tapujos la protagonista de la obra teatral Brujas, junto con Nora Cárpena, Thelma Biral, Graciela Dufau y María Leal. La actriz continuó con una sarcástica acotación en referencia las ganancias de Florez con su imagen: "Si hay un uso de mi nombre en un espectáculo, quiero un billetito".

Casán emitió un comunicado al respecto y el periodista Pablo Layus lo leyó en Intrusos: "Todos aquellos que quieran usar su nombre, van a tener que pedir permiso. La marca ya está registrada y publicada en el boletín oficial".

Fátima Florez le respondió en vivo a Moria ya que estaba como invitada en Socios del Espectáculo cuando Rodrigo Lussich le leyó las palabras del comunicado de prensa de la diva. "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata. Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. Le puedo cambiar una letra, y ya es Moria", soltó la imitadora con humor.

"No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita", le contestó Moria a través de un mensaje a Lussich, quien lo leyó en pleno vivo de El Trece.

Moria Casán, lapidaria con Susana Giménez y Mirtha Legrand

Siempre se dijo que las tres divas de la televisión son Susana Giménez, Mirtha Legrand y Moria Casán, cada una con su diferente estilo. La madre de Sofía Gala Castiglione se mostró en contra de esta afirmación el año pasado y lanzó un dardo hacia sus colegas: "Te pido por favor que no me compares ni con Susana ni con Mirtha porque me devalúan. No tengo nada que ver. Yo soy una artista transgresora, no me quedo nunca en un lugar de comodidad. Las respeto muchísimo, pero estoy harta de que me comparen con Susana y con Mirtha porque eso me lo puso la prensa", en diálogo con Cristina Pérez.