Fuerte denuncia de Jorge Rial contra Flor de la V por Fede Bal: "Métanse"

El conductor de televisión se pronunció sobre las supuestas conversaciones privadas de Fede Bal y otras famosas en las que evidenciaron sus amoríos. Jorge Rial dio a entender que desde la prensa cuidaron a Florencia de la V, involucrada en este escándalo.

Jorge Rial volvió a referirse al escándalo de Fede Bal por la viralización de supuestos chats privados con otras famosas en los que se evidencian sus presuntas infidelidades con esas celebridades. El conductor de C5N fue contundente sobre las conversaciones por Instagram que el actor habría tenido.

"Esos chats que están dando vuelta, que los tenemos y no los vamos a poner al aire. Porque se enojan con unos chats", comenzó su descargo el conductor de Argenzuela, en alusión a conversaciones privadas de Bal que no se habrían conocido aún de manera pública.

Rial cuestionó la manera de manejarse de la prensa con los chats de Lourdes Sánchez y Florencia de la V, quienes aseguraron que esos chats son falsos, al igual que Estefi Berardi. El periodista aludió a cierta complicidad para cuidar las imágenes de Florencia y Lourdes: "Pero si se van a meter con un tema, métanse con todo, no por la mitad. Si no parece que hay chats buenos y malos. Porque a Estefi Berardi la hicieron pelota".

"Para mí, la relación de Fede con Flor siempre fue de amistad. Yo vi chats viejos. Eran de Barbie Vélez, que estaba celosa de todo el mundo", informó el creador de Intrusos para contextualizar la relación entre Florencia y Federico.

El contundente descargo de Flor de la V tras el escándalo de Fede Bal

La conductora desmintió los chats con Fede Bal que se viralizaron en los últimos días y denunció transfobia en la intención de las personas que falsificaron esas conversaciones de Instagram. "Cuando me voy del programa, me desconecto de todo. Entonces, me enteré de unos chats falsos entre Fede Bal y la señora (Señalándose a ella misma). Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo. ¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans", comenzó la diva que recientemente se pronunció sobre el caso Báez Sosa.

"Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio. Desde que yo debuté no un hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome", continuó la madre de Paul e Isabella Goycochea, con un tono contundente en Intrusos. "Llegué a sentir vergüenza de mi identidad. Vergüenza de ser porque crearon estas cosas falsas para seguir atacando mi identidad", sumó.

"¡No tengan vergüenza! ¡Nunca más! No les voy a dar ese poder. No tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo. Te lo digo a vos, que te burlabas de mí, y a todos, ¡no te da la cara, no les da la cara!", concluyó De la V y emitió un mensaje sobre la importancia del amor propio a los televidente de Intrusos.

El descargo de Fede Bal tras la publicación de sus chats

Yanina Latorre fue quien expuso los chats de Fede Bal en LAM y enumeró la larga lista de amantes que el actor tuvo cuando aún salía con Sofía Aldrey. "Chicos, yo los respeto un montón. Saben lo mucho que los quiero. Es un momento superespecial para mí y no tengo ganas de hablar. A la única persona que hay que pedirle disculpas, que tengo que pedirle disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado, lo hago públicamente”, enunció Bal a la salida del teatro.

"No tengo más ganas de seguir hablando. Es un momento en donde yo tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad, pero se están diciendo un montón de cosas. Hay muchas que sí son ciertas, hay otras que son muy mentira y están tocando temas con una frivolidad que me da mucha tristeza”, concluyó.