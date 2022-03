Fuerte denuncia de Jacobo Winograd contra Amalia Granata: "Lo digo acá"

El mediático contó una intimidad de la diputada y generó polémica. Jacobo Winograd otra vez fue noticia por sus declaraciones.

Jacobo Winograd volvió a generar polémica en la televisión argentina tras revelar una intimidad sobre Amalia Granata. En diálogo con LAM, el mediático decicó unas palabras sobre el pasado de la diputada con Robbie Williams, cantante con el que se la relacionó en el año 2003.

"Amalia Granata no se acostó con Robbie Williams. Eso era para llegar y lo digo acá, al aire, en este programa", sentenció Jacobo Winograd, quien recordó: Yo le alquilaba los autos a Robbie, y no era Four Season aún. Amalia venía de Rosario con un bolsito, Robbie cantaba con Tinelli, el Bala era muy amigo de ella, muy. Yo estaba ahí con los choferes para ver la rutina del artista cuál era”.

A su vez, Jacobo Winograd se refirió de forma insólita hacia la hija de Amalia Granata y continuó hablando sobre la supuesta relación con Robbie Williams: "En ese momento le dije, tu hija Uma va a estar contenta porque vos no estuviste con Robbie Williams. No se acostó con él. Robbie lo hizo en joda. No me importa que no me crean, y que su niña no se enoje conmigo. Ella quería llegar, se sentó en el living. Fue como el bóxer de Wanda Nara y Maradona, que no fue verdad. No se acostó”.

Lapidaria definición de Esteban Lamothe sobre Amalia Granata

Esteban Lamothe se expresó sobre las declaraciones transfóbicas de Amalia Granata y fue contundente en su descargo. El actor de La 1-5/18 apuntó trató de "burra" a la diputada provincial y aseguró que debería arrepentirse de lo que dijo.

"Es una maleducada porque debería respetar a las chicas trans de este país", enunció Lamothe sobre los dichos de Granata. La periodista había afirmado que las personas trans eran privilegiadas por la existencia del cupo laboral trans y la terapia de homonización gratuitos, cuando el primero se da porque los miembros de la comunidad trans no son contratados por su identidad de género y la hornomización es gratuita porque es fundamental para la salud mental de muchas personas trans.

"Sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización", dijo Granata en diálogo con Carmen Barbieri, ignorando que el colectivo trans tiene un promedio de vida menor a los 40 años justamente por la falta de oportunidades que tienen en la sociedad.