Fuerte denuncia contra Susana Roccasalvo: "Nos engañó"

La conductora recibió una fuere acusación por parte de sus compañeros de trabajo y generó gran controversia.

Susana Roccasalvo protagonizó un incómodo momento luego de que sus compañeros de trabajo lanzaran una fuerte acusación en su contra. La conductora de El Nueve se colocó en el foco de las quejas luego de que sus colegas mostraran su sorpresa ante una actitud de Roccasalvo.

En la emisión de este fin de semana de Implacables, Daniel Gómez Rinaldi sorprendió al tomar la riendas del programa nuevamente, al igual que la semana pasada. Precisamente, el periodista había conducido el ciclo de espectáculos durante las vacaciones de Susana y aseguró que ella volvería este fin de semana del 9 y 10 de septiembre. Pero llegada la fecha la situación fue totalmente diferente.

Ante esto, Gómez Rinaldi decidió explicar: "No lo dije pero, obviamente, la Rocca está unos días más de vacaciones ¡Yo pensé que iba a venir hoy! ¡No sé! ¡Nos engañó!". A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró detalles de su viaje por Europa y demostró que está pasando unos días de relax y desconexión.

Susana Roccasalvo explotó contra una figura de Telefe: "Apáguenle el micrófono"

La periodista Susana Roccasalvo volvió a desatar su ira al aire y esta vez la perjudicada fue una de las figuras más queridas de Telefe. "Apáguenle el micrófono", vociferó la conductora en su fuerte crítica a uno de los programas del canal.

En Implacables (El Nueve), Roccasalvo y sus panelistas analizaron la primera semana de Got Talent Argentina y la conductora no fue nada benevolente en su valoración del show. “Me gusta el formato, me gusta Lizy Tagliani…también la sorpresa. Me encantó una chica que hizo un cuadro que no se entendía bien qué era, pero después tiró un balde de brillo y apareció Marilyn Monroe. También una chiquita que cantó opera divino, otra con unas telas. La verdad es que lo estuve viendo”, comentó Roccasalvo, en un tono ácido.

“¡El jurado! Empiecen a guionar a dos personas de ese jurado. Un hombre y una mujer. Me parecen que están flojos, un poquito de vocabulario, de orientación de lo que quieren decir. Flor Peña sí está maravillosa”, sumó, abriendo el juego a que su panel mencionara a "La Joaqui" como una de las figuras con más falencias en el juego.

En ese momento Roccasalvo desató su ira contra la cantante argentina y sentenció: “Apáguenle el micrófono. Me van a hacer pelear con los únicos amigos que me están quedando en este medio, que son los de Telefe”.