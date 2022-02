Fuerte denuncia contra Paulo Londra de la madre de su ex: "Muy dañino"

El músico fue padre hace menos de un mes y atraviesa un complicado conflicto con Rocío Moreno, la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

La situación de Paulo Londra respecto a su relación con su expareja Rocío Romero se complica tras nuevas revelaciones ofrecidas en un ciclo de televisión por Marina, exsuegra del cantante. Tras el nacimiento de Francesca, la madre de Rocío se presentó en los medios y dio fuertes dato sobre el accionar del padre de sus nietas.

"El día que le dieron el alta a Rocío se retiraron juntos de la clínica. Los pañales de Isabella, hasta la fecha, son de canje por una publicidad. Rocío aporta permanentemente en la economía", enunció Marina en Intrusos, sobre la poca ocupación por parte del cantante del los gastos que genera su hija recién nacida. "Rocío siempre buscó a través del diálogo poder llegar a un acuerdo".

La exsuegra de Londra aseguró que llegar a la Justicia no era la intención de su hija y siempre desde su lado intentaron buscar un diálogo sano con el músico, pero no habría podido darse. "Hay situaciones que él saliera y se muestra en bares con chicas o bares con amigos, volver tarde", continuó su descargo, sobre los momentos que Rocío debió enfrentar en su relación. "Hay cosas que no todas las mujeres están dispuestas a tolerar".

"Ella lo contó: que él ha salido con amigos y ella descompuesta vomitando, tirada en una alfombra, y él le decía vos me llamás para fastidiarme, siendo las 4 de la mañana", soltó Marina sobre la supuesta intolerancia de Londra ante las llamadas de su pareja. "Esa situación de violencia es muy dañina".

Las palabras de Ana Rosenfeld sobre la situación judicial de Paulo Londra y Rocío Romero

Ana Rosenfeld es la abogada de Rocío Moreno y recientemente se expresó en Intrusos sobre cómo se desarrollará la instancia judicial entre la joven y el músico de trap. "Rocío ahora deberá esperar que el consejero de familia fije una fecha para la audiencia entre las partes en donde intentarán llegar a un acuerdo", comenzó su descargo la letrada. "Ya no puede vivir en la casa donde vive. La familia de él la maltrata".

"Para evitar malos tratos del entorno familiar de él, decidió llevarse un colchón viejo a la casa de su mamá", comentó Rosenfeld sobre la situación que atravesaba la joven. Y destacó el hecho de que su defendida estuviera embarazada: "La pelea ya es violenta porque estamos ante una mujer que está a punto de dar a luz".