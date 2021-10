Fuerte advertencia de Ángel de Brito a Rial por Wanda Nara: "Esto recién empieza"

Ángel de Brito conversó con Jorge Rial sobre la gran polémica que enfrenta la "China" Suárez con Wanda Nara por Mauro Icardi.

Jorge Rial invitó a Ángel de Brito a su programa en Radio 10 para conversar sobre el escándalo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la "China" Suárez. Durante la charla, ambos revelaron detalles sobre las diferentes versiones que les llegaron.

“Escuchame, Ángel. ¿Había alguna sospecha de alguna crisis entre Wanda e Icardi?”, indagó Jorge Rial. En respuesta, de Brito le explicó que hay rumores de peleas desde hace bastante, pero que la empresaria sabe muy bien cómo manejar a los medios a su favor. “Se habían hablado algunas cosas en un momento, pero eran inchequeables. Todo esto trascendió porque Wanda quiere que trascienda. Vos la conocés perfectamente, es una operación de Wanda y esto recién empieza, porque no va a terminar así nomás”, expresó.

“Lo fuerte se desencadenó cuando ella encontró los mensajes de la China Suárez con su marido”, agregó el conductor de Argenzuela, y le pidió detalles a de Brito sobre este asunto. “Hubo una discusión, él estaba celando a Wanda y Wanda le mostró el teléfono. Le dijo, ‘tomá, te lo muestro, pero ahora dame el tuyo’, y cuando empezó a revisar fue a Telegram, porque de ahí son los mensajes”, agregó el periodista y aclaró que, hasta el momento, no se confirmó que se hayan mandado “mensajes hot”, como decían algunos rumores.

Así, el conductor de LAM aclaró que el único mensaje chequeado que Suárez le envió a Icardi fue uno que decía: “Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”. Según de Brito, después de que Wanda lo descubrió se contactó con Benjamín Vicuña, exesposo de la actriz. Cabe destacar que, justo hoy, ella lo empezó a seguir en Instagram.

Después, Rial agregó una información que a la estrella de LAM no le había llegado: “A mí me cuentan que una vez que descubre esos mensajes Wanda lo llama a Vicuña, hablan, porque Wanda quería saber si esto podía ser cierto, si es que la China tenía ese modus operandi, y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura. Le dijo: ‘Es muy put…’”, detalló el periodista.

La verdadera razón de separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, según Ángel de Brito

De acuerdo con la versión de de Brito, fue ella quien lo engañó con un actor muy famoso y se lo confesó, arrepentida. Después de eso, se cree que él la perdonó, se reconciliaron y él le compró una mansión en donde vive actualmente con sus tres hijos. Al tiempo, ella habría vuelto a engañarlo y ahí fue cuando el actor chileno decidió separarse.

“Vicuña y la China se separan porque ella lo dejó, porque empezó a salir con otra persona. Está soltera y empezó a salir con mucha gente, con pibes de su edad, y se lo contó a él. Hace poco hubo un partido de fútbol en Madrid en donde jugaron muchos actores, uno de ellos era Nicolás Furtado”, continuó Ángel.

“Y entre las cosas que se saben, hay un mensaje de la China a Icardi diciéndole: ‘Mirá lo mal que juega Vicuña’ y le mandó un videíto de este partido. O sea, había una relación de coqueteo permanente entre la China e Icardi con futuros encuentros que, hasta ahora, nadie sabe si se dieron o se iban a dar, porque Icardi volvió corriendo a pedirle perdón a Wanda, pero los amigos y familiares de Wanda dicen que ella sigue enojada”, aseguró.

Sin embargo, Ángel aclaró que, hasta ahora, no hay ninguna información que confirme si tuvieron un encuentro o si sos mensajes eran puro “histeriqueo”. “Yo sinceramente, conociendo a Wanda creo que va a volver con Icardi”, opinó de Brito. “Pero se la va a hacer garpar. Él tenía que jugar en un equipo importante y ya no juega ni siquiera en el banco”, le recordó Rial.

“Yo creo que después de Susana viene Wanda y Pampita pisándole los talones. Son mujeres súper inteligentes, astutas, que saben manejar los medios a su conveniencia. Yo no recibía tantos llamados desde el caso Pampita, Vicuña y el motorhome. Es impresionante, me escribieron personas que no me escribían hace siglos. Genera algo muy groso en la gente”, reflexionó el conductor de LAM.