Fuerte acusación de Pamela David a dos días del Martín Fierro: "Mi invitación"

Pamela David encendió las internas del Martín Fierro a dos días del evento. Qué dijo la conductora de Desayuno Americano.

Pamela David es una de las famosas conductoras invitadas a los próximos premios Martín Fierro que se entregarán en la noche del domingo 9 de julio. Sin embargo, a pocas horas del evento, la líder de Desayuno Americano lanzó una fuerte acusación que avivó las internas en APTRA.

Claro, la acusación fue hacia ella misma, autoincriminándose, ya que fue invitada a los premios Martín Fierro sin haber estado al aire durante el año pasado. En otras palabras, estará sin haber sido ternada a ningún premio. Por ese motivo, la conductora pensó en no asistir al hotel Hilton de Puerto Madero.

"No sé qué hacer el domingo con los Martín Fierro. Ayer recuperé mi invitación. La fiesta de la televisión es lo más lindo que hay para nosotros. Es una fiesta a la que hay que ir, pero me daba culpa", confesó Pamela David en su programa, Desayuno Americano. A su vez, agregó: "Me da cosa porque yo el año pasado no estuve al aire. Pero voy a ir a grabar todos los chismes para este programa... Me daba culpa, cosa".

Finalmente, Pamela David aseguró que irá a la gala de los premios Martín Fierro y detalló cómo será su comportamiento en la fiesta dado que no participará en ninguna de las ternas de la actual edición. "Es más, voy a ir con cero presiones, a comer y a tomar algo", sentenció una de las figuras más destacadas de América TV en la actualidad.

Cuál es el listado de ganadores del Martín Fierro de Oro durante toda la historia

En el siguiente listado podrás encontrar a los ganadores de una ceremonia que es realizada por APTRA: