Fuerte acusación de Marcela Tauro a su novio: "Me lo hizo a propósito"

La periodista sorprendió al contar una intimidad de su fin de semana. Marcela Tauro dio a conocer cuán movidos habían sido sus días sin trabajo.

Marcela Tauro se relajó en pleno vivo de televisión y contó detalles de su fin de semana que sorprendieron a todos sus compañeros de programa. La icónica periodista de Intrusos contó que tuvo noches de mucha intensidad, por lo que acudir al estudio de TV le significó un gran esfuerzo.

“Yo la pasé muy bien, me sentí muy cómoda. No sé si contar tanto… Pero yo había tomado un poquito por el fin de semana. Salí viernes y sábado y tomé, y bueno, el domingo también, un poquito", comenzó su descargo la periodista recibida en la UCA. Y agregó: "Por eso después dije '¡Mi cara!' Le dije a mi novio: '¡No me hagas tomar, que tengo la tele!'".

Tauro puso a reír a todos sus compañeros al contar su anécdota de fin de semana y cerró: "¡Me lo hizo a propósito!”. “Igual me dijeron que la cara no se notó para nada". Flor de la V, conductora del ciclo, lanzó una humorada tras el relato de su panelista y soltó: "¿Sabés por qué? Porque el champagne las pone mimosas".

Dura opinión de Marcela Tauro sobre el posteo de Mica Viciconte contra Nicole Neumann

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente", había escrito Mica Viciconte en una de sus historias de Instagram, en alusión a un video que Neumann había compartido donde se vio a una de sus hijas patinar cerca de una peligrosa bajada en la nieve.

Tauro opinó sobre estas declaraciones en Intrusos y fue contundente en su defensa a Nicole: "No hace falta que suban todo. Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país". Y concluyó: "Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país. No me gustaría".

Carmen Barbieri también se sumó a la defensa a Nicole Neumann desde su programa de TV, Mañanísima, y enunció: "Nicole es buena madre. Ella vive cuidando a las chicas. ¡Las vive cuidando! Nicole debe estar que arde. Yo si fuera Nicole, estaría enojadísima".