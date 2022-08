Fuerte acusación de la hija de El Polaco contra su papá: "Me arruinó"

Sol, la hija de "El Polaco" y Karina "La Princesita", soltó una fuerte acusación contra su papá tras el festejo de sus 15 años.

Sol, la hija de "El Polaco" y Karina "La Princesita", cumplió 15 años recientemente y lo celebró con una fiesta entre familiares y amigos. Semanas después de la ceremonia, Karina confesó que el cantante de cumbia le arruinó el festejo en un momento de la noche.

Karina y "El Polaco" mantienen una relación de expareja bastante cordial desde su ruptura. Es por esto que "El Polaco" estuvo presente en el cumpleaños de 15 de Sol, y a pesar de que la joven vivió la noche con mucha felicidad, también confesó que su padre hizo algo que le arruinó el festejo.

La intérprete de Con la Misma Moneda contó en Cortá por Lozano (Telefe) cómo fue la ceremonia. Cuando Vero Lozano le preguntó por "El Polaco", Karina contó que el cantante rompió la única promesa que le había hecho a su hija: no robarle protagonismo ni hacerle pasar vergüenza. "El pedido de Sol fue 'hoy soy yo, ustedes no'", relató la artista.

“¿Viste cómo es 'El Polaco'? Es un loco. Estábamos ahí diciéndole 'calmate'. Con Sol le dijimos 'esto, hoy, por favor, no'. Y no lo cumplió. Sol le dijo: 'Por favor, no agarres el micrófono, no cantes y no la hagas cantar a mamá'. Él agarró el micrófono, animó la fiesta, cantó y me llamó a cantar", relató "La Princesita"

“El pedido de Sol era ese, y cuando se fue, me dijo: '¡Me arruinó la fiesta!'. Pero después se le pasó, porque fue una fiesta hermosa", concluyó la cantante. Por último, Karina brindó detalles sobre el vestido que Sol usó en su fiesta. "El look lo eligió ella, los colores, todo", sumó. "¡Divina!", exclamó Vero Lozano.

La emoción de Karina "La Princesita" al hablar sobre los 15 años de su hija Sol

Recientemente, Karina "La Princesita" y "El Polaco" compartieron pantalla en Un Viaje Inolvidable, el ciclo conducido por el cantante de cumbia en América TV. Al hablar sobre los 15 años Sol, Karina se emocionó profundamente y reveló lo mucho que su hija le cambió la vida, especialmente porque antes de su llegada se sentía "totalmente depresiva y triste".

"Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos", expresó "La Princesita". "Sol se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. De ahí en adelante, mi carrera es importante, pero mi hija es lo primero. Siento un orgullo por la persona en la que se convirtió, la amo con toda mi alma”, concluyó.