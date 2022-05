Fuerte acusación de Flor de la V contra Martín Salwe: “Es grave”

Flor de la V explotó contra Martín Salwe y lo señaló por sus polémicos dichos.

Flor de la V habló en Intrusos (América) sobre los polémicos dichos de Martín Salwe, participante de El Hotel de los Famosos (El Trece). En reiteradas ocasiones, el influencer hizo comentarios machistas, homofóbicos y transfóbicos y su nombre resuena en las redes sociales cada vez que alguien lo enfrenta. Esta vez, fue la conductora quien lo frenó en seco.

Esta nueva polémica comenzó a raíz de unos tweets viejos de Salwe que se filtraron en Twitter. “A una gorda hay que decirle lípido, fuente de grasa. Con tantas mujeres modelos, putas, mujeres… ¿Cómo mierda se puede ser gay?”, decía uno de ellos. Inmediatamente, De la V lo cuestionó al aire en su programa.

“Me empezaron a llegar un montón de tweets y cosas que había dicho de mí. Me quedé helada. Completamente sorprendida. Hay algo que muestra las hilachas de las personas y es Twitter. Ahí se muestra la evidencia”, expresó la conductora. En este sentido, señaló que estos dichos coinciden perfectamente con cómo se muestra Salwe al día de hoy en el programa.

“Si uno une lo que se está diciendo de él ahora, o lo que muestran del hotel, con los tweets de su historial de vida, marca una persona homofóbica, transfóbica y que de verdad genera violencia. Es grave. Yo pensé que era un personaje, pero no. ¡Era así!”, exclamó. Por último, De la V enfatizó lo grave que es que “una persona que trabaja en los medios diga mensajes de odio, que incitan a la violencia y que son discriminatorios”.

El testimonio de Marian Farjat sobre Martín Salwe

Marian Farjat también contó su experiencia con Salwe y reveló que siete años atrás vivió una situación de acoso con él. “Me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no, que me tomaba un taxi. Insistió tanto que por cansancio le dije que sí. Recuerdo que en todo el camino no paró de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto, también me hacía chistes de mal gusto”, recordó.

“Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabó los picos para que no lo haga y no entendía que NO ES NO. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados”, continuó Farjat. En este sentido, la influencer señaló que Salwe “es capaz de cualquier cosa” y que “no le importa nada”. Leo García y otras participantes mujeres de El Hotel de los Famosos también contaron historias similares que vivieron con Salwe.