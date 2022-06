Fue viral, desapareció de los medios y ahora es la nueva apuesta de El Trece para levantar el rating

Nosotros a la mañana incorporará a una nueva panelista en el ciclo, que volverá a la televisión luego de un buen tiempo alejada de los medios.

Nosotros a la mañana (El Trece) apostará con la incorporación de una nueva panelista muy famosa, que se sumará dentro de muy poco al programa que conduce Joaquín "Pollo" Álvarez en las mañanas. "Arranco el 4 de julio", contó la multifacética figura en su visita a Socios del espectáculo de este martes.

Desde que comenzó Ariel en su salsa por Telefe, el ciclo que conduce Ariel Rodríguez Palacios se convirtió en un verdadero problema para El Trece. El canal del Grupo Clarín y Nosotros a la mañana estaban muy cómodos con los números que venían manejando en materia de rating, pero la aparición del reconocido cocinero trastocó todo, por lo que la señal de Adrián Suar buscará sacudir la mañana con una fuerte incorporación.

En la emisión de este martes de Socios del espectáculo confirmaron que Nosotros a la mañana sumará a una modelo, actriz, poeta, bailarina y desde hace un tiempo influencer de criptomonedas. Esta sorpresiva primicia la brindó la propia protagonista cuando Adrián Pallares le consultó si tenía ganas de volver al espectáculo.

"Nunca dejé de hacer cosas, pero ahora me meto de lleno: vamos a ser vecinos, voy a estar antes que ustedes en Nosotros a la mañana", reveló la ex-Bailando. Es que la nueva panelista del ciclo de "Pollo" Álvarez lleva un buen tiempo alejada de los medios, por lo que se trata de una gran apuesta para el canal del Grupo Clarín.

El debut para esta nueva integrante del programa que se emite por las mañanas de El Trece será el próximo lunes 4 de julio. "Durante tanto tiempo se habló de vos, ahora vas a tener que hablar de los demás", le remarcó Pallares a Belén Francese, quien se sumará a Nosotros a la mañana dentro de muy poco tiempo.

Cómo es Moria Casán como madrina

Belén Francese siente un gran cariño por Moria Casán, a quien admira desde hace años. Y a eso ahora le sumó que desde diciembre pasado es la madrina de su hijo Vitto. En Socios del espectáculo quisieron saber cómo era La One en su rol como madrina, y Francese los sorprendió con su sincera respuesta.

"La verdad es que me mostró un costado suyo que yo desconocía. Es una madrina muy presente, siempre está pendiente de los detalles... yo había visto el trato que tenía con sus nietos y me encantaba en ese rol pero con Vitto me sorprendió aún más", reveló Francese. Sobre qué la motivó a elegirla en ese rol, la nueva panelista de Nosotros a la mañana contó: "Fue algo que se dio naturalmente. Sentí que tenía que ser ella porque fue, junto con mi hermana, la persona que más estuvo presente en mi embarazo".