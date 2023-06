Fue figura de América TV en un programa exitoso y puede terminar 18 años en prisión: "Dolor"

Un reconocido periodista que formó parte de América TV puede terminar casi dos décadas en la cárcel. El drástico cambio que tuvo en su vida.

En el mundo de la TV argentina se conoció una noticia que generó un gran revuelo. En las últimas horas, se conoció que una reconocida figura que pasó por América TV tuvo un giro drástico en su vida y puede terminar 18 años en prisión.

Se trata nada menos que de Daniel "La Tota" Santillán, cuya carrera tomó un giro inesperado. Tras haber trabajado varios años al frente de Pasión de Sábado, exitoso ciclo en el que las bandas de música tropical solían brillar cada fin de semana, el conductor recibió una denuncia por violencia de género.

La denuncia fue realizada en 2018 por Fernanda Vives, quien estuvo en pareja con Santillán entre el 2000 y el 2008. Graciela Álvarez Agudo, abogada de la conductora y modelo, se refirió al caso e indicó que su representada "presentó la denuncia en la Provincia de Buenos Aires y sabía que iba a ser muy difícil. Eran hechos de muy vieja data. Ella se animó a hablar cuando vio toda esta situación". En diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece), agregó: "De llegarse a una condena, Fernanda recibirá un tipo de reparo". Incluso, resaltó que en la causa "son cuatro las víctimas" que padecieron a Santillán.

Al mismo tiempo, Álvarez Agudo dejó en claro que "Fernanda quiere olvidar esto, pero el dolor permanece en el tiempo. Los dolores que transmiten las víctimas en estas causas son dolores muy difíciles de borrar".

La Tota Santillán y Fernanda Vives estuvieron juntos entre el 2000 y 2008.

Cómo puede ser la condena para "La Tota" Santillán: cuánto tiempo podría terminar en prisión

De acuerdo a la abogada de Fernanda Vives, Daniel "La Tota" Santillán puede terminar varios años en prisión. "El próximo viernes (9 de junio) se va a conocer el veredicto. La Fiscalía pidió 4 años y medio de cárcel, pero la querella pidió 18 años", comentó.

La Tota Santillán puede terminar en prisión durante varios años.

Asimismo, Graciela Álvarez Agudo aclaró que "el tribunal puede decidir por la máxima que pide la querella". Aun así, advirtió: "De todas maneras, los cuatro años son de cumplimiento efectivo".

El problema de salud mental que atraviesa La Tota Santillán

A sus 55 años, el histórico Daniel "La Tota" Santillán sigue trabajando, aunque va despacio luego de sufrir diferentes episodios referidos a su salud mental. En las últimas horas, el ex conductor de pasado en Pasión de Sábado confirmó un secreto a voces sobre su día a día.

Recuperando su rutina y apareciendo de a poco en la escena musical, La Tota Santillán reveló en LAM: "Bien, estoy bien. En varias oportunidades me intente quitar la vida, ahora apuesto a la vida, hice un encuentro con Dios y con mis hijos. Son cosas que solo te lo dice la cabeza. Ahora agradezco a mi psicóloga y mi psiquiatra que estoy en permanente contacto con ellas y con mis hijos, Coco y Daniela, y trabajando, como puedo".

"De a poco voy a las provincias a trabajar. Los intentos de suicidio tuvieron que ver un poco con de todo, no se como decirte, me explotó la cabeza. Trabajé durante 15 años en la costa y nunca había ido al mar, haber tenido adicciones en la vida, al juego, pero hoy nada, me cuido todos los días es un volver a vivir la vida. Yo estoy totalmente medicado, no me da vergüenza decirlo, pero estoy contenido por mi familia que es lo mas importante", agregó La Tota Santillán. De este modo, se confirmaron las suposiciones: lucha todos los días por salir adelante y va volviendo progresivamente a sus tareas profesionales.