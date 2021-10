Fue eliminada de Bake Off Argentina y destrozó a un jurado: "Nadie entendía nada"

Una participante que quedó fuera de Bake Off, por Telefe, disparó contra uno de los integrantes del jurado, compuesto por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

Se fue de Bake Off y disparó desde afuera contra el reality de pastelería de Telefe.

Si bien Bake Off Argentina 2021 cosecha muchos elogios por Telefe, también están aquellos críticos en las redes sociales y los participantes que, ya eliminados, disparan desde afuera. Este último fue el caso de Celeste, que el domingo 3 de octubre quedó al margen del reality de pastelería de la televisión abierta nacional y ahora tiró un palito en plena entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). Especialmente, se refirió a uno de los integrantes del jurado compuesto por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar en el ciclo que conduce Paula Chaves.

La licenciada en turismo de 34 años que vive en Martínez, provincia de Buenos Aires, comenzó la charla con un tono de desdramatización acerca de lo que resultó su despedida de la competencia gastronómica: “Estoy feliz porque volví a estar con mi bebé y con mi marido. Son muchas horas de grabación y estoy súper agradecida por poder haber vivido esta experiencia, yo estoy chocha”.

Celeste disparó tras su eliminación de Bake Off, por Telefe

Ya acerca del programa en sí en el que le dijo adiós al certamen, opinó irónicamente: “Me parece que fue justo porque no cumplía con los requisitos de la torta. Menos mal que los sabores estaban buenos... No terminé la decoración y nadie entendía nada. Mi semana no había sido buena y se toma en cuenta eso”.

Por otro lado, Celeste se refirió a Irigoyen, la chef, docente y empresaria de 69 años que tal vez dentro de lo que sale en la transmisión es la más introvertida: "Dolli es la más exigente, pero te ayuda muchísimo también. Hay mucho que no se ve porque tienen que editar mucho. Te tira esos tips que creías que tenías que tirar algo, y eso revive. Son muy exigentes, pero estoy de acuerdo con lo que me dijeron el día de la eliminación”.

Celeste, la tercera eliminada de Bake Off Argentina 2021 por Telefe.

Por último, habló acerca de aquellos que se dedican a opinar durante los programas y, a su manera, los fulminó sin filtro: “Hay mucha gente que está sentada viendo y comenta cualquier cosa. Tenés que estar ahí con los nervios que lleva y cocinar, no es tan fácil. No les doy bola a las redes sociales y menos el día de la eliminación... Twitter es una cosa terrible y hablan como si no fuéramos personas”.