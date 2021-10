Desastre y lágrimas en Bake Off: el capítulo más tenso

Bake Off fue un caos total y los usuarios de Twitter aprovecharon para hacer los memes más divertidos.

Bake Off Argentina enfrentó a sus parcipantes a un nuevo desafío técnico: hacer una preparación en serie, más específicamente, una torre con 21 shortbreads. Las shortbreads son unas galletas en forma de barritas, que se hacen con manteca, azúcar y harina, sin levadura. Para todos los participantes fue extremadamente difícil, ya que además de tener que hacer muchas preparaciones, tuvieron que apilarlas todas.

“El jurado quiere evaluarlos y verlos trabajar en serie. ¿Se están poniendo cancheros con esto de cocinar en cantidad? ¿Cómo se llevan con la altura?”, les preguntó Paula Chaves, la conductora de Bake Off y pasó a explicarles el procedimiento. Al rato, todos fallaron: solamente a Emiliano, Hernán, Khalia y Gino no se les derrumbó.

Tanto Paula como Gian, Ximena y Carlos vieron a sus preparaciones caerse y no hubo manera de arreglarlo. Mientras Paula se lo tomó con humor y se rió, Gian explotó en lágrimas y Paula lo fue a abrazar. Al rato, a Ximena se le empezó a inclinar la suya y optó por tirarla a propósito para acelerar el final evidente.

Paula fue la primera a la que se le derrumbó su torre. “Si vos elegís un relleno tan cremoso, no tendrías que haber elegido esa cobertura. Tendrías que haber elegido una ganache, eso te iba a pasar con cualquier relleno tan cremoso. Hoy sí, más que nunca, game over”, le dijo Damián Betular en su devolución. “No me podían pegar porque ya estaba en el piso, así que me rescataron algunas cosas buenas que tenía mi preparación. Me voy contenta”, sentenció Paula.

Por su parte, Xime también confió en el sabor de su preparación y se quedó con la parte positiva de la devolución del jurado, que al igual que en el resto de los casos, se mostraron comprensivos. Cuando fue el turno de Gian, Betular le dijo: “Que nunca nadie te saque la alegría que tenés, porque es un don que no lo tiene todo el mundo. Vos tenés que estar orgulloso de ello”.

“Gianlucca, ¿sabés las veces que se me cortó el chocolate o que algo no funciona? Prueba y error y así se llega a aprender a ser un excelente pastelero”, lo consoló Dolli. “Siempre te vemos alegre y sonriente y viniendo con esa caminata tan alegre y divertida… queremos a ese Gianlucca”, le dijo la conductora de Bake Off. Finalmente, se fue con una sonrisa y les agradeció por su cariño.

Los memes por el desastre en Bake Off