Fue a Los 8 Escalones y conmovió a Guido Kaczka cuando contó por qué necesita el premio

Agustín conmovió al jurado de Los 8 Escalones del Millón al revelar el motivo por el que necesitaba el dinero.

Agustín, un participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece), conmovió a Guido Kaczka al contar la razón por la que se presentó al programa para participar por dos millones de pesos: necesita comprarse una silla de ruedas.

Kaczka suele recibir en su programa a participantes que se presentan por necesidades económicas, en muchos casos, por cuestiones que tienen que ver con la salud. En el caso de Agustín, está en silla de ruedas a causa de una enfermedad y necesita el dinero para comprarse una nueva.

El joven tiene 19 años, estudia ingeniería electrónica en la Universidad de Moreno y tiene seis hermanos, sueña con tener una imprenta y es fanático de Boca. "Y los dos millones, ¿para qué serían? ¿Tenés idea?", le preguntó el conductor.

“Sí, primero para comprarme una silla de ruedas, porque la que tengo está toda rota. La tengo desde los 8 años, hace bastante tiempo, nunca la pude cambiar. Y ahora, ya que no cuento con obra social ni nada, vengo para tratar de ganar estos dos millones y comprarme la silla nueva, ya que está bastante cara”, explicó el participante, mientras el resto de sus contrincantes lo escuchaban conmovidos.

Se presentó a Los 8 Escalones del Millón para pagar la operación de su bebé

Recientemente, un hombre llamado Matías que trabaja como albañil se presentó a Los 8 Escalones del Millón por otro motivo de salud. En su caso, necesitaba el dinero para pagarle una costosa operación a su bebé, Laureano.

"Matías, que es albañil, trabaja haciendo changas, vive en Villa El Fortín, en el río de Quilmes, está en pareja con Patricia. ¿Y los dos millones para qué serían?”, le preguntó Guido Kaczka. "Para hacerle una operación a mi bebé. Tiene tapados los lagrimales", respondió el hombre con lágrimas en los ojos.

"Uff. Cuando hablamos de los hijos, así nos pasa. Cualquier problema de los pibes…”, le respondió Kaczka. “Ese fue el motivo por el que vine. Le tienen que hacer una operación, y ya recorrí los hospitales públicos, la Casa Cuna, el Garrahan, y te dicen 'mandá mail, llamá por teléfono', no te atiende nadie. Tiene todos los ojos lastimados, y eso es lo que me rompe el corazón, lo que me trajo hasta acá”, explicó Matías.

Fue entonces cuando María Valenzuela, panelista del programa, interrumpió para ofrecerle su ayuda. "Guido, si me permitís, yo conozco gente del Garrahan, así que me voy a poner en comunicación, y necesitaría los datos de Matías para que lo tengan en cuenta como urgente", le prometió la actriz. "Muchísimas gracias", contestó Matías emocionado.