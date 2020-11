Florencia Bertotti contó que su hijo no ve Floricienta y explicó el motivo

Telefe selebra sus 30 años y por eso decidió emitir nuevamente diferentes éxitos que formaron parte de la historia del canal. Uno de ellos es Floricienta, la ficción infantojuvenil que protagonizó Florencia Bertotti junto a Juan Gil Navarro durante el primer año y con Fabio Di Tomaso, en la segunda temporada. A 16 años de su estreno, la serie de Cris Morena volvió a la pantalla chica en agosto pasado.

Pero mientras los fanáticos se encuentran emocionados por revivir ciertas escenas de la historia, la actriz protagonista reveló que su hijo Romeo, de 12 años, no la ve. ¿La explicación? "El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases, por Zoom. No nos enganchamos y yo tampoco estoy casi nunca a esa hora para poder sentarnos y ver la tele", explicó.

De todas maneras, a pesar de los horarios y las clases, destacó: "Pero le gustó y cada tanto ve algún video de un recital o un tik-tok del programa". Al mismo tiempo se mostró impresionada, en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial Mientras Tanto, por la repercusión: "Nos sorprende a todos que tenga esa vigencia y recepción en un mundo tan distinto".

Al mismo tiempo, Bertotti contó: “Hay algo de Floricienta que nos tranquiliza, además de tener los condimentos de la historia tradicional... Antes de enterarme del regreso del programa, la gente me escribía y me contaba que lo miraba por YouTube”. Y agregó: "Muchas chicas me escriben y me dicen 'Yo lo veía y ahora lo veo con mis hijas'. Agradezco mucho haber sido parte de ese elenco".

Por último, se refirió al buen promedio de rating que genera (emitida de lunes a viernes, desde las 18 horas) y a la posibilidad de trabajar nuevamente junto a Cris Morena. "Floricienta está muy presente en la gente. Me encantaría hacer algo presencial, al público le gustaría, se volverían a unir generaciones en un lindo encuentro... Ojalá se pueda concretar más adelante".