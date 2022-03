Florencia Bertotti cambió su look por una conmovedora causa: "Me animé"

Florencia Bertotti, exestrella de Floricienta, se hizo un cambio de look extremo: los motivos.

Florencia Bertotti cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram. Varios años después de haber saltado a la fama entre el público juvenil con la exitosa serie de Cris Morena, Floricienta, estrenada en el año 2004, Bertotti se ganó un importante lugar como comunicadora en las redes sociales. Ahora, la actriz sorprendió en su cuenta de Instagram al aparecer con su cabello muchísimo más corto que antes, por encima de los hombros, y con reflejos rubios.

Aunque se haya alejado de la televisión, la expareja de Guido Kaczka sigue usando su lugar como comunicadora para causas importantes. Además de haber estrenado un nuevo look, Bertotti les explicó a sus seguidores qué fue lo que la motivó a hacerlo y los incentivó a seguir sus pasos: donar su cabello para pacientes oncológicos.

“Me animé. Cortito y rubio rubí con profundidad y no se qué más me hizo pero me encanta, jaja @cristianreystyle”, escribió Florencia en la publicación, en la que etiquetó al peluquero y estilista Cristian Rey, quien también les hizo cambios de look a otras celebridades como María Becerra, Celina Rucci, Barbie Vélez, “Martita” Fort, entre varias otras. Por último, Bertotti destacó: “Si querés donar tu pelo para pelucas oncológicas averiguá en #unPelitoMasFacil”.

Un Pelito Más Fácil: dónde donar pelo para pelucas oncológicas

Un Pelito Más Fácil es “una iniciativa que busca invitar a las personas a pasar a la acción donando su pelo para ayudar a confeccionar pelucas para pacientes oncológicos”, según explican en su sitio web oficial. La campaña fue impulsada por las organizaciones Lado H y Bellamente. Al llegar al lugar, los donantes son asistidos por un peluquero profesional que les corta el cabello. Más tarde, ese pelo se lleva a organizaciones que se encargan de confeccionar las pelucas.

“Realizamos jornadas de donación de pelo para confeccionar pelucas. El corte de pelo es realizado por profesionales y es totalmente gratuito. El pelo es entregado a ONGs donde se encargan de realizar las pelucas”, explican en un video subido a su web, en el que explican que pueden donar personas con cualquier tipo de cabello, ya sea natural, teñido, con canas, con rulos o alisados, mientras cumplan con un mínimo de 15 centímetros.

En el mismo clip, aparece una expaciente oncológica contando la experiencia que vivió en carne propia y explicando la importancia de donar pelo: “Creo que lo peor que me pasó fue cuando me dijeron que necesitaba quimioterapia y me iba a quedar pelada. Para mí no era ‘el pelo crece’, sabía que iba a crecer, pero ver esa imagen en el espejo era verme enferma. Hoy me lo corto porque yo quiero y quiero ayudar. Donen cabello porque a nosotros nos ayuda mucho a sanar”.