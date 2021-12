Flor Vigna y Nico Occhiato se vieron cara a cara y hubo tensión: "Algo quedó pendiente"

Flor Vigna y Nico Occhiato se volvieron a encontrar en persona y testigos revelaron que se vivió un momento muy tenso.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato se volvieron a ver las caras después de varios meses y Ángel de Brito reveló qué se sintió en el aire en ese esperado momento. El conductor de Los Ángeles de la Mañana también sorprendió al postear una foto en la que se los ve sonrientes a ambos. Según testigos del momento, la tensión que se pudo percibir fue bastante grande.

Durante siete años, Flor Vigna y Nicho Occhiato fueron una de las parejas más virales de la farándula argentina pese a sus constantes idas y vueltas. En marzo de este año, fue Vigna la encargada de confirmar el final de esta relación, algo que entristeció a sus seguidores. Mientras Occhiato se convirtió en uno de los solteros más codiciados, Flor Vigna sorprendió a todos cuando comenzó a salir con Luciano Castro, pese a que se especuló por un buen tiempo que ella seguía enganchada con su ex.

A nueve meses de la ruptura y después de muchos rumores y versiones, los protagonistas de esa querida pareja se volvieron a ver las caras. Este reencuentro se produjo en el evento que organizó la revista Gente para quienes formarán parte de su histórica portada de fin de año. Ángel de Brito fue uno de los invitados que presenció el momento, no dudó en captarlo con su teléfono y compartirlo en sus redes sociales. Pero el conductor de Los Ángeles de la Mañana también comentó cómo fue ese encuentro en la emisión de este viernes de su programa.

"Voy a decir algo y que nadie me lo malinterprete. Yo me los crucé adentro mientras empezaba la ceremonia", comenzó contando De Brito. Pero lo más fuerte del reencuentro lo reveló a continuación: "Tenía a Flor cerca de un lado, y a Nico del otro lado, más o menos a tres metros de distancia uno del otro. Nico no paraba de mirarla a Flor". En ese sentido, Yanina Latorre también opinó respecto a lo que vio en la foto que subió el conductor.

"Sí, fue un momento tenso ahí en la foto", comentó la angelita. Siguiendo con sus sensaciones, Ángel de Brito comentó: "Ella miraba para adelante. Pero él no paraba de relojearla. Algo les quedó pendiente". Después, Latorre explicó que fue gracias a ella que se juntaron Flor Vigna y Nico Occhiato para la fotografía. "Ella posó enseguida, el no. Ven que tiene cara de nervioso, y dijo '¿qué estoy haciendo acá?'", agregó la panelista. "Fue una cosa rarita. No sé si entienden. Fue tenso, pero no mal. Él se rio de nervios", cerró Yanina Latorre.

Ángel de Brito destrozó a Germán Martitegui

"Me los encontré a los tres MasterChef y Martitegui me pareció muy antipático", disparó con todo el conductor de Los Ángeles de la Mañana. "Porque tiene ese perfil él", intentó defenderlo Mariano Caprarola, integrante de Gente e invitado en LAM. "A él qué le importa, hay que saludar a la gente", lo cruzó Yanina Latorre. Siguiendo con su crítica y desechando la defensa de Caprarola, De Brito consideró: "Si yo no estoy cocinando...". Para marcar la diferencia con Martitegui, el conductor elogió a sus compañeros del jurado de MasterChef Celebrity.

"Donato de Santis es divino, Damián Betular también es divino", remarcó De Brito antes de insistir en su crítica al juez más exigente del certamen gastronómico de Telefe. "Martitegui me pareció un asqueroso, la verdad", agregó el conductor de LAM para cerrar su dura opinión contra Germán Martitegui. "Se los come el personaje", sumó Yanina Latorre, fiel a su estilo.