Flor Vigna reveló el motivo íntimo de su crisis con Luciano Castro: "No podíamos"

Flor Vigna confesó la verdadera razón de su crisis con Luciano Castro, que estuvo a punto de derivar en una ruptura.

Flor Vigna rompió el silencio sobre los rumores de separación con Luciano Castro y confesó los motivos ocultos por los que atravesaron una fuerte crisis. Estas versiones salieron a la luz tras las declaraciones de la cantante, quien se mostró muy incómoda cuando le preguntaron si seguían juntos. Después de semanas de silencio e incertidumbre, finalmente Vigna dio una respuesta y dio todos los detalles.

Flor Vigna y el actor confirmaron su relación a fines de 2021 y, desde entonces, se mostraron inseparables. Incluso, habían comenzado a trabajar juntos en una obra de teatro, El Divorcio, pero Vigna se bajó a último momento por una supuesta infidelidad por parte de Luciano. Rápidamente, los rumores de crisis salieron a la luz y, ahora que pasaron varias semanas, la cantante finalmente confirmó que eran ciertos.

Vigna estuvo presente en Biri Biri, el streaming de República Z, y fue consultada por Sebastián "La Tía Sebi" Manzoni sobre si todavía seguían juntos. "Sí, sigo con Luciano", aseguró la cantante. Luego, profundizó: "Yo creo que una pareja pasa mil millones de cosas. Creo que todo se tergiversó cuando dejé la obra. Y hay que normalizar, yo hace poquito tuve una crisis laboral también. A veces las crisis son de un día...".

En este sentido, destacó que "es normal que con tu pareja hables y redobles la apuesta, decir '¿seguimos?', '¿no seguimos?', ¿es sano seguir?, '¿cómo podemos hacer?'". Cuando "Sebi" les preguntó si estos días estuvieron en crisis, Vigna reconoció que sí: "No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos a mil los dos. Solamente nos veíamos en el teatro y con mucha presión, porque lo que me pasaba a mí es que, al estar liderando el proyecto de música, no estaba pudiendo con todo. No me salía todo".

Vigna explicó que, como estaba tan estresada con sus proyectos laborales, entró en un estado de confusión. "No podía con mi vida. Sentía que algo tenía que terminar en mi vida, no sabía qué. A veces estás medio mareado en tu vida", confesó. Por último, dijo que a raíz de esta crisis, tuvo una charla con Castro en la que llegaron a un acuerdo. "Lo que hablamos fue cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos, con nuestra etapa, sin pensar que pasa algo personal", concluyó.

Los rumores de infidelidad por parte de Luciano Castro hacia Flor Vigna

Por otro lado, corrió un fuerte rumor de que Castro habría engañado a Flor con la periodista de 40 años, Alina Moine. "Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos", aseguraron en Entrometidos (NET TV). De acuerdo con esta versión, el actor la habría engañado mientras Vigna estaba de viaje.

"Estos encuentros se dieron cuando Vigna no estaba en Mar del Plata. En ese barrio privado hay cámaras de seguridad”, señalaron. Nancy Duré confirmó la separación con la siguiente revelación: Por otro lado, Nancy Duré sumó en Intrusos (América TV) que "el entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro confirmó que se están separando, pero que lo van a negar por unos días".