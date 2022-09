Flor Vigna no oculta la mala onda y liquidó a Nico Occhiato en El Trece

Flor Vigna le lanzó un durísimo comentario a Nico Occhiato en El Último Pasajero, programa emitido por Telefe. Y para colmo, en Socios del Espectáculo filtraron la picante conversación que tuvieron en privado.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato vienen de semanas turbulentas al frente de El Último Pasajero. Pese a que ambos comparten la conducción del programa de Telefe, tiempo después de cortar una relación amorosa, la situación que viven es muy tensa. En los últimos días, la modelo le hizo un fuerte reclamo a su compañero y hasta se filtró la áspera conversación privada que tuvieron.

Si bien desde hace algunos programas vienen teniendo fuertes cruces, lo cierto es que el pasado fin de semana hubo un momento muy curioso que salió al aire en TV. Todo comenzó a raíz del testimonio de una participante del equipo rojo que avisó que intentó ser seducida por un integrante del azul. "Yo quiero decir algo. Los del equipo azul me eligieron a mí. La que tiene novio, la que se dio el pico. El novio, cuando estaba en el fitito, me dijo 'hola' y me saludó. Me guiñó el ojo...", señaló.

Luego, la joven profundizó: "Y yo quiero decir que es una falta de respeto porque está mi suegra, la abuela de mi novio, la tía de mi novio. A mí me saludó, no hay ni uno diferente...". Flor Vigna tomó la palabra y, de manera inesperada, se refirió a su relación con Luciano Castro: "El mío actual es hermoso, el mío también es igual". "Mi novio, mi novio, mi novio es una cosa...", le aclaró la adolescente. "Viste, el mío también es igual... Y bueno...", agregó la presentadora.

Sorprendido por la escena, Nico Occhiato se dio cuenta de que el comentario de Vigna hacía referencia a la relación amorosa que ambos tuvieron. Por lo tanto, manifestó: "Qué picante que se está poniendo esto... en el medio de lo picante la ligué yo. No sé si se dieron cuenta... En el medio la ligué yo".

Nico Occhiato y Flor Vigna tienen una tensa relación en El Último Pasajero.

La conversación privada entre Flor Vigna y Nico Occhiato

De acuerdo a lo que indicó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, El Último Pasajero "se terminó de grabar la semana pasada" y filtró cuál fue el comentario que hizo Flor Vigna sobre su experiencia trabajando con Nico Occhiato, su ex pareja: "Dijo 'qué suerte que terminamos de grabar porque yo no volvía a trabajar con él'".

Como si fuera poco, el conductor reveló otra conversación entre Vigna y Occhiato: "Dicen que, la semana pasada y después de que nosotros contáramos esta interna, Nico Occhiato la habría llamado y dijo 'esto es laburo, no bombardeemos el trabajo, no hablemos para el afuera'. Y parece que él entiende que, parte de lo que se filtró, vendría del lado de ella".

Frente a esto, Rodrigo Lussich indicó que en Telefe hay inquietud porque "hay intenciones de renovar para un segundo año del programa. Si bien está todo grabado hasta fin de año, querrán continuar. Así que, a la hora de bajar los decibeles o justamente el perfil a esta pelea, tienen que negar o minimizar para que el año que viene vuelvan".

"Al mismo tiempo, sabiendo que se llevan espantoso o que terminaron espantoso porque la frase de que 'Nicho Occhiato está agrandado' partió de Flor Vigna. Dijo que quienes le dicen agrandado en realidad están resentidos y que son envidiosos. Y la que le dijo que está agrandado es ella", añadió.

Por su parte, Luli Fernández ventiló otro dato clave a tener en cuenta: "Fueron los técnicos que graban con ellos que comentaron que él le pone una distancia (NdeR: a Flor Vigna). Son varios los técnicos que lo comentaron. Esto llegó a nuestros oídos de gente con la que hemos trabajado, pero se ponen todos muy nerviosos".

La palabra de Nico Occhiato

En el móvil de Socios del Espectáculo, a Nico Occhiato le consultaron sobre los rumores de crisis con Flor Vigna. Pese a esto, se encargó de desmentir todo tipo de especulaciones en torno a la mala relación y por consiguiente, el peligro de abandonar El Último Pasajero: "Siempre hacemos esas chicanas del aire, jugamos con el morbo de ser ex's pero está todo hablado y nos cagamos de risa de la situación".