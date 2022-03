Flor Peña tuvo un fuerte cruce con una panelista: "No es así"

La conductora mantuvo un debate con Nancy Pazos sobre el caso de violación en grupo ocurrido en Palermo.

Flor Peña no pudo esconder su opinión ante un tema que la interpela.

Florencia Peña protagonizó un fuerte cruce con una de las panelistas de su programa de televisión al referirse al origen de las conductas de los violadores. La actriz se mostró contundente en su punto de vista, aunque la periodista no pareció darle la razón.

Analía Franchín fue quien abrió el debate al demostrar que para ella ser machista no está directamente relacionado a ser un violador. "¡Ser machista no es ser violador! ¡Ser machista es una cagada y hay que cambiarlo!", soltó la panelista. Acto seguido, Nancy Pazos contradijo a Franchín y lanzó: "Ser machista es ser un violador".

"¡Estás totalmente equivocada! Mi padre era machista, que bien descanse en el cielo, porque era de otra época, pero jamás hubiese abusado de una mujer. ¡Cómo vamos a decir que ser machista es ser violador!", respondió Analía, algo indignada por el planteo realizado por Nancy Pazos. Lejos de cambiar sus declaraciones, la periodista continuaba con en su postura.

Flor Peña se sumó a la discusión y trató de salvar a Pazos: "¡Pero vos lo estás diciendo de una forma metafórica!". Aún así, la expareja de Diego Santilli aseguró que no era metafórica su manera de expresarse: "No, literal. Que haya seis chicos nacidos de esta sociedad y que ni uno haya entendido en ningún momento que lo que estaba haciendo estaba mal. No son externos a esta sociedad, ¡no son diferentes a otros seres humanos que vemos!".

"Yo tengo hijos varones y vos tenés hijos varones. Entiendo que pueden tener algún pensamiento que por momentos podemos charlarlos en casa, pero sé claramente que no son violadores", respondió la conductora del ciclo. Y agregó: "Tampoco quiero que después de este hecho se tienda a esto de ‘los hombres son todos iguales’ ¡porque no es así!".

La indignación de Flor Peña ante un caso de violencia infantil

En Flor de Equipo hablaron sobre el caso de una directora de un jardín de infantes que era violenta con los alumnos de la institución y la conductora compartió un fuerte descargo al respecto. "Hay un nivel de sadismo tremendo porque si no te gustan los niños, no tenés por qué trabajar con ellos. La educación a niveles tempranos es de una gran amorosidad. Ya la docencia es amorosa", comenzó la estrella de Casados con Hijos.

"Yo soy mamá de tres hijos y tengo uno de cuatro años y la amorosidad de las maestras de jardín y preescolar es de una vocación, como la docencia es una vocación", cerró la diva.