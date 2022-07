Flor Peña se la pudrió a Georgina Barbarossa en vivo: "Escuchame una cosa"

La famosa conductora hizo una observación sobre la escenografía de uno de los nuevos programas de la señal.

Florencia Peña regresó a Telefe luego de su salida del canal tras el fin de Flor de Equipo y enfrentó a Georgina Barbarossa con una picante observación. Fiel a su estilo, Peña no tuvo ningún filtro y opinó sobre el desempeño del nuevo programa que ocupa el espacio que antes le correspondía a ella.

En medio del éxito de LPA, el ciclo nocturno que conduce por América, Flor Peña asistió como invitada a A la Barbarossa, el nuevo programa matutino de Georgina Barbarossa que sale al aire de Telefe. Sin embargo, en medio de su diálogo, la famosa actriz se la pudrió a la conductora y protagonizaron un intenso ida y vuelta.

El nuevo ciclo de Telefe entró en reemplazo de Flor de Equipo e incluso, decidieron reciclar parte de la escenografía debido a la rapidez con la que debían instalar el ciclo en la grilla. Sin embargo, Peña no dejó pasar por alto este detalle: "¡Cambien la puerta! Escuchame una cosa... Pará, vengo y veo que es la puerta que teníamos nosotros, cámbienle la puerta... Esto es una porquería".

En este contexto, Flor Peña observó todo los elementos que había dentro del estudio que había sido modificado de forma mínima y también resaltó algunas cuestiones que habían cambiando para bien. "Es mucho más cómodo este sillón que el que me tocó a mí", expresó Peña y luego bromeó: "Todo horrible lo que me pasaba a mí, está todo mucho mejor. Si te vas de vacaciones, yo te hago la gamba. Vengo yo".

La dolorosa confesión de Flor Peña: "Me costó mucho"

Flor Peña pasó por Perros de la calle y sorprendió al hablar de la decisión que tomó cuando era solo una adolescente de operarse para reducir el tamaño de sus pechos. "Me costó mucho aceptar quién soy", se sinceró la conductora de LPA (La pu*@ ama) en su charla con el programa radial de Andy Kusnetzoff.

Desde que tiene solo 16 años, Flor Peña forma parte de la televisión argentina: a esa edad comenzó en Son de Diez, donde era conocida como "la pechocha". "El apodo me lo puso un actor, Luis Mazeo, que ya no está, se murió. Me lo puso inocentemente el apodo y quedó porque el programa medía 45 puntos", explicó la actriz en una entrevista con Perros de la calle (Radio Urbana Play).

"Si bien yo no militaba el feminismo, ni estaba en ghettos feministas, mi estilo de vida era feminista. Nunca un tipo me dijo qué me tengo que poner, qué decir o qué no decir", siguió la conductora de América TV, al tiempo que agregó que le costó aceptarse como una "mina sexual". Entonces Kusnetzoff le consultó si su carrera había comenzado de forma traumática por lo de "pechocha".

"Bastante trauma. Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener", replicó con sinceridad Peña. En ese sentido, la actriz contó que para ella la adolescencia fue una "época horrible". "Yo quería ser actriz y sentía que no me iban a tomar en serio con las tetas que tenía", agregó.

Por eso, a los 18 tomó la decisión de operarse porque "no podía más, no aguantaba más". "Ya a esta altura de mi vida, tengo 48 años, la verdad que me costó mucho aceptar quien soy y quien quiero ser. Porque vengo de una familia muy tradicional, tengo muchos mandatos encima, porque soy mina, porque siempre me la banqué sola, soy una mina muy independiente", cerró la actriz y conductora.